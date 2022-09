Tomas Daumantas (SK Tongeren): “We zijn klaar om het RC Mechelen moeilijk te maken en mikken op minstens een gelijkspel”

“Of we er klaar voor zijn? Ik kan toch moeilijk zeggen van niet (lacht). We hebben hard gewerkt de laatste weken en de groep is gretig om aan de competitie te starten”, weet Tomas Daumantas, inwoner van Sittard. “Een verplaatsing naar Racing Mechelen op de eerste speeldag is zeker geen geschenk. Uit mijn periode bij Termien weet ik nog dat het altijd moeilijke wedstrijden waren. RC Mechelen is een traditieclub met een trouwe aanhang. Het kan er spoken. Anderzijds, mijn spelers zijn geen watjes. Ze hebben in de voorbije jaren voor hetere vuren gestaan.”

“Of het niet moeilijk is om over te nemen bij een club waar alle transfers reeds waren afgehandeld? Ach, elke coach heeft zijn manier van werken en vraagt meestal jongens die hij kan vertrouwen uit het verleden. Of deze situatie een nadeel is? Dat weet ik eigenlijk niet. Er was natuurlijk niet veel tijd om de groep te leren kennen, maar ik kreeg veel steun van assistent-coach Didier Gaens. Ondertussen kan ik wel de jongens hun kwaliteiten inschatten. Welke die zijn? Ik mag toch niet alles aan de grote klok gaan hangen hé (lacht). Er zit veel kwaliteit in deze groep. Wel ben ik overtuigd dat sommige jongens nog beter kunnen. Deze kern kan zeker nog progressie boeken. Anderzijds, moet ik ook eerlijk zeggen dat we op sommige posities in de toekomst nog versterking kunnen gebruiken.”

Ambities

“SK Tongeren is op alle vlakken de laatste jaren aan het groeien”, vervolgt de ex-speler van Club Brugge. “De supporters hebben opnieuw de weg gevonden naar de Sportoase. Wat onze ambitie is? De club wil zich de komende jaren stabiel handhaven in tweede nationale B. Met deze groep durf ik mikken op een plaats in de linkerkolom.”

“Of ik Tongeren bekijk als een project voor meerdere jaren? In Termien tekende ik aanvankelijk ook een contract van één seizoen. Ik wil mij daar niet op vastpinnen. Stel ik krijg een contract voor vijf jaar en de resultaten vallen tegen. Wat gaat er dan gebeuren denk je? Inderdaad, dan kan ik mijn biezen pakken. Dat is overal in het voetbal het lot van een trainer. Ik wil wel duidelijk maken dat het allemaal snel is gegaan. Maar ik had meteen een supergevoel. Toen Davy Heymans ontslag nam, was ik met mijn familie op vakantie in Kroatië. Ik was in de zomer al acht jaar niet meer op vakantie geweest. De schoolvakanties van mijn dochters in Nederland vielen altijd samen met de start van de voorbereiding op een nieuw seizoen bij Termien. Ik kreeg een telefoontje van sportief manager Jef Byloos of ik het zag zitten om het over te nemen. Na het eerste gesprek volgde een zoommeeting met het Tongerse bestuur en de deal was snel in kannen en kruiken. We zitten op dezelfde golflengte en ik wil hier in Tongeren succesvol zijn. Het bestuur deed moeite en zorgde voor een achttal versterkingen.”

“We gaan trachten onze start niet te missen. In Mechelen zal ik niet kunnen rekenen op de geschorste Stassen, maar de kern is ruim en we gaan dat opvangen. Mijn visie is een goede basis leggen in de verdediging en trachten mooi voetbal te brengen. Uiteraard zijn de resultaten belangrijk. We gaan naar Mechelen voor de volle buit, maar gezien de moeilijke verplaatsing is het vooral trachten niet te verliezen”, besluit Litouwer Daumantas, die dinsdag 47 kaarsjes mocht uitblazen.

