Tomas-Casimir Niemi, Matiz van Boterdael en Cameron Scott triomferen in Bonheidens wielerweekend

De juniores mochten op zaterdag het wielerdrieluik openen. In een wedstrijd over 120 kilometer werd er hard gereden. In de finale konden zes landgenoten zich afzonderen van het peloton. Ze kregen het gezelschap van de Luxemburger Mil Morang en de Fin Tomas-Casimir Niemi. De kopgroep kreeg een veertigtal seconden voorsprong en mocht sprinten voor de zege. Tomas-Casimir Niemi haalde het voor Quinten De Buysser, Mil Morang en Jori Van De Sompel. Streekrenner Vlad Van Mechelen – een ploegmaat van winnaar Niemi bij Cannibal Team – won de groepspurt voor de negende plaats.

Prins der Nieuwelingen

Op zondag werkten de nieuwelingen hun Prins der Nieuwelingen af. In de finale konden Matiz van Boterdael, Toon De Zutter, Brend Van Aerschot en Mauro Adyns een kleine voorsprong nemen op het peloton om stand te houden tot de finish. Het viertal kwam in de eerder vermelde volgorde over de finish. Matiz van Boterdael was blij met zijn grote vis. “Onze voorsprong was niet zo groot, zodat we goed moesten blijven samenwerken. In de laatste rechte lijn trok Mauro Adyns de sprint op gang. In de laatste meters kon ik iedereen toch nog voorbij sprinten. Het was mijn tweede overwinning van het seizoen.”