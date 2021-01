Tom Vrijders vervangt Toon Labbeke bij Asse-Ternat

Toon Labbeke was al een hele tijd bij Asse-Ternat actief als coach van het A-team. Hij reed de afgelopen tien jaar een prima parcours en bracht de stabiele spelersgroep met bescheiden middelen naar eerste landelijke. Met een sterke organisatie en tactisch basketbal behaalde hij telkens resultaten.

Het seizoen 2020-‘21 begon veelbelovend met Bart Samaey als versterking onder de borden en de terugkeer van Kevin Anneessens. Het team werkte een sterke voorbereiding af en toonde zich daar de evenknie van teams in Top Division 2 zoals Willebroek en Leuven. De competitie werd goed ingezet met een vlotte overwinning in Limburg en een nipte nederlaag tegen een zeer sterk Brugge, dat zich profileerde als titelkandidaat. Die laatste match dateerde van begin oktober en sindsdien ligt de competitie stil. Tot dan was het wachten op een mogelijke heropstart van de competitie. Basketbal Vlaanderen besliste om dit niet te doen. Meteen kon men het komende seizoen voorbereiden.

Coachwissel

Coach Toon Labbeke vroeg bedenktijd en liet de club deze week weten dat hij een rustperiode wil inlassen. In overleg met Labbeke werd de opvolging al snel verzekerd met de aanstelling van Tom Vrijders. Beide coaches kennen elkaar al lang en dat resulteerde in een goeie samenwerking de afgelopen seizoenen waarbij Vrijders vaak fungeerde als assistent-coach. Daarnaast heeft hij de afgelopen twee seizoenen met de U18 A ploeg ook goed werk verricht. De 36-jarige Assenaar zal dus vanaf volgend seizoen enkel focussen op het A-team en voerde de afgelopen week verkennende gesprekken met de spelers. Bart Samaey liet al eerder weten dat hij naar Falco trekt, nu hij verhuisd is van Asse naar Eke.

Bezinnen

Toon Labbeke geeft meer duiding bij zijn beslissing om te kappen met de A-ploeg. “Ik geloofde echt dat we met dit team hoge ogen konden gooien, maar de omstandigheden rond corona verhinderden dat. Dit is nu al de derde maand zonder basketbal en ik mis het niet echt. Ik kijk met niets dan positieve herinneringen terug, maar wil graag mijn focus wat verschuiven. Ik sta erop het hele bestuur, de spelers, de kinesist en de ploegbegeleider te bedanken voor de samenwerking. Enkel bomen komen elkaar niet tegen en ik blijf de club uiteraard volgen. Tom is de geknipte opvolger en hij heeft me ook al om advies gevraagd voor het komende seizoen. Ik zal zeker langs de zijlijn het team volgen van zodra het kan, maar deze keer aan de andere kant ervan. Met wat minder stress.”

