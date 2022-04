Tom Vrijders (Asse-Ternat) moet titelfeest nog even uitstellen: “Een verloren veldslag is geen verloren oorlog”

Ruim honderd supporters maakten de verplaatsing naar Racing Brugge. Ze hoopten op een kampioenenfeest, al besefte iedereen wel dat het zware klus zou worden. Coach Tom Vrijders gaat mee in dat verhaal. “Veel mensen zullen zeggen dat we verlamd werden door ‘titelstress’. Misschien heeft dat wat meegespeeld. Het was inderdaad een heksenketel. Je kunt stellen dat mijn spelers veel ervaring hebben, maar hoe vaak speelt zelfs een ervaren rot een titelmatch? Ik denk dat we gewoon ook naar de twee ploegen moeten kijken.”

Eerlijke analyse

Tom Vrijders kijkt naar de sterkte van de tegenstander. “Zes weken geleden was Racing Brugge nog de grote titelkandidaat in de reeks. Nadien hebben ze wat uitschuivers gekend, maar het blijft een zeer sterke ploeg die heel terecht op de derde plaats staat. Fysiek staan ze zeer sterk. Je merkte dat ze bijzonder gemotiveerd waren om iets recht te zetten na de nederlaag in de heenwedstrijd. We moeten ook eerlijk blijven en in eerste instantie naar onszelf kijken. Asse-Ternat speelde gewoon een slechte match. Als je al die factoren optelt, kom je uit op een 69-53-nederlaag.”

Nieuwe kansen

Verliezen is nooit leuk, maar de gevolgen zijn niet onoverzichtelijk. De kans is nu zeer reëel geworden dat er zaterdag in de eigen sporthal kan gevierd worden, al zal ook dit geen gemakkelijk match worden. Tom Vrijders bevestigt. “Een verloren veldslag is geen verloren oorlog. We nemen het op tegen rechtstreeks concurrent Hansbeke (in Hansbeke werd er met 85-79 verloren, red.). Zij zijn de enigen die ons nog van de titel kunnen houden. Het is een topploeg, maar thuis kunnen we wel iets meer. Uiteraard ga ik uit van een positief scenario. Indien het toch fout zou lopen tegen Hansbeke, krijgen we een week later nog een herkansing thuis tegen Gent-Oost Eagles.”