Tom Verlinden volgt Robby Van Kelst op als trainer van KGR Katelijne: “Als collectief uit het dal kruipen”

En Verlinden is geen volslagen onbekende in Sint-Katelijne-Waver. In 2018 was hij er al eens aan het werk als T2 onder toenmalig hoofdcoach Lieven De Veirman. Diezelfde De Veirman keerde zowat een maand geleden terug naar de club om er in samenwerking met het jeugdbestuur en de jeugdtrainers een visie en structuur uit te werken rond de jeugdwerking en de trainers te ondersteunen op het veld. Toeval?

“Lieven is een reden, maar niet de enige”, legt Verlinden uit. “Ik ken wel meer mensen bij Groen-Rood, waaronder spelers ook, en kwam af en toe kijken. De link met de club was er dus al wel, maar dat neemt niet weg dat ik toch enigszins verrast was dat ze bij mij uitkwamen. De laatste club waar ik actief was, is Zennester Hombeek nu toch al enkele jaren geleden. Ik denk dat het ergens rond de start van de coronacrisis was toen ik besloot om mezelf op non-actief te zetten omwille van privéredenen. Sindsdien was ik niet meer actief bij een club.”

Kriebel

“Maar in tussentijd kon ik een aantal dingen op een rijtje zetten en begon het ook weer te kriebelen om ergens aan de slag te gaan. Ik bleef ook altijd wel betrokken bij het voetbal. Zo ging ik regelmatig naar wedstrijden kijken van spelers die ik vroeger coachte dus volledig afstand nam ik nooit. De vraag vanuit Groen-Rood kwam dus op een goed moment.”

Vertrouwen

“Dinsdagavond stond ik voor het eerst voor de groep en daar hield ik een goed gevoel aan over. We zitten in de hoek waar de klappen vallen dus in dat opzicht is het vooral belangrijk om het vertrouwen te herstellen. De neuzen moeten weer in dezelfde richting. De resultaten zijn niet goed en er is maar een manier om die situatie om te buigen. We zullen als collectief uit het dal moeten kruipen, als individuen zal dat niet lukken.”

“Dit weekend trekken we dus naar Zwijndrecht om er een resultaat neer te zetten. Vanuit een organisatie en door veel karakter te tonen. We gaan niet naar daar om ons vooraf al neer te leggen bij een eventuele nederlaag. Qua spelsysteem proberen we momenteel een aantal dingen uit als basis en dan zien we wel in hoeverre er in praktijk bijgestuurd moet worden tijdens de wedstrijd. Elk positief resultaat zal het vertrouwen doen toenemen en daar werken we naar toe.”

Vacatures

Voor de functies van T2 en keepertrainer mogen geïnteresseerden zich nog altijd melden bij de clubleiding via voorzitter@kgrkatelijne.be en kgrk.perez@gmail.com of telefonisch op het nummer 0475/28 04 38.