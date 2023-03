“En liefst nog enkele keren meer, hé”, waarmee de immer gedreven Lommelaar verwijst naar de nog altijd haalbare eindronde-tickets. Of het sterke Belisia nu de ideale tegenstander is om de nederlaag van afgelopen weekend te doen vergeten, is andere koek.

“Ik begrijp wat je bedoelt. Belisia is wat mij betreft de best voetballende ploeg van de reeks en iedereen is er op gebrand te tonen dat wij best wel onze voet kunnen zetten naast dat soort ploegen. De voorbije dagen zat de wedstrijd tegen City Pirates nog wat in mijn hoofd. We wisten vooraf al dat zij niet meer de ploeg waren van enkele maanden geleden en dat ze op hun kunstgras een aartsmoeilijke tegenstander zouden zijn. Dat bleek ook, maar op een bepaald moment hadden we een riante voorspong en toch gingen we de boot in. Oké, na zo’n lange ongeslagen reeks kan je altijd wel eens verliezen, maar dit was wel héél frustrerend.”

“De heenmatch in Bilzen was onze eerste klus na Nieuwjaar. Na een niet meteen perfecte winterstop bleek dat wij er niet klaar voor waren. Ik weet echter zeker dat het dit keer anders zal zijn.”

Lastig vertrek

Het clubbestuur maakte enkele weken geleden bekend dat jij aan het eind van het seizoen moet vertrekken. “Als trainer weet je dat je nooit meer dan een voorbijganger bent. In Bocholt zijn er echter factoren die het me heel moeilijk zullen maken om straks afscheid te nemen. De mensen rondom de club, de technische staf, de spelers, … Ik tel daar intussen al heel wat vrienden. Het is niet zoiets van: job gedaan en over naar het volgende.”

“Ook de spelers staan nog helemaal achter me. Ze weten dat ik best een veeleisende trainer kan zijn, maar beseffen waar we samen mee bezig zijn. Alleen al voor hen hoop ik dus op een mooi einde van het seizoen, ze verdienen het beloond te worden voor al dat harde werk. Ik kijk er niet naar uit, maar hoop op een afscheid in schoonheid.”

Het Bocholtse clubbestuur maakte donderdagavond bekend dat Yves Beckers volgend seizoen aan het hoofd van de Bocholtse troepen zal staan. De nieuwe trainer is 40 en is momenteel nog actief bij derde nationaler Schoonbeek-Beverst.

