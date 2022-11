Tom Vandervee (Bocholt VV): “Voetbal draait om strijdlust en enthousiasme”

“Ik maakte tijdens de wedstrijd tegen Hades iets mee dat ik hier nog niet had ervaren en ook nooit zal aanvaarden…”, aldus de vroegere topklasser van Lommel, Ekeren en AA Gent. “We hebben één en ander uitgebreid besproken en die wanprestatie is dus voltooide verleden tijd. Mijn boodschap mag echter duidelijk zijn: meer nog dan om talent gaat het in het voetbal om mentaliteit, strijdlust en enthousiasme. Dat ontbrak afgelopen weekend en Hades leerde ons wat dat betreft een lesje. Kortom, zal ons niet meer overkomen want ik zal zo nodig meteen ingrijpen…”

”FC Lebbeke is wat dat betreft een passende tegenstander. Net gepromoveerd maar wel degelijk een strijdbaar elftal dat het moet hebben van kracht, gestalte en vooral ook veel inzet. Dat wij intrinsiek meer kwaliteit in huis hebben? Misschien wel maar dat zal zoals ik eerder al zei niet volstaan. Na de recente negen op negen werden de jongens beloond met een dagje vrijaf. Nu dreigt het omgekeerde maar we zullen het niet zo ver laten komen.”

“Na een aantal jaren bovenin het klassement spreken sommigen nu al van een Bocholts overgangsjaar. Ik begrijp dat men daarbij doelt op de jeugdigste spelerskern in jaren maar daar doe ik nu even niet aan mee. De realiteit is dat heel van die jongens nog een leerproces doormaken en daar wordt dezer dagen hard aan gewerkt. Prima, ik heb in mijn carrière altijd al graag met jeugdig talent gewerkt. Eén en ander verklaart natuurlijk de wisselvallige lijn in onze uitslagen. Het enthousiasme dat ik tijdens ons toch wel pittige trainingsschema ervaar is echter aanstekelijk en ik durf dus nog altijd voor de top-vijf te gaan. Zo niet moet het hoogst haalbare uit de brand worden gesleept. Pas dan spreken we bij Bocholt VV over het 100-jarige jubileumseizoen van volgend jaar…”