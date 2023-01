Tom Vandervee (Bocholt VV): “Ik wil altijd en overal winnen”

“Natuurlijk is zo’n honderdste verjaardag niet niks en gaan velen er van uit dat we dan voor de prijzen gaan. Maar waarom zo lang wachten?”, stelt Vandervee. “Er is bovendien meer. Toen er tijdens de zomer nogal wat jongens het schip verlieten, onderging onze spelersgroep een stevige verjongingskuur. We moesten gaan werken aan een nieuwe ploeg en een ander concept. Wat enige tijd zou kosten en gepaard zou gaan met vallen en opstaan. Dat bleek ook het geval en dan sluipt zo’n woord als overgangsjaar in de tribunes. De groei van onze ploeg ging echter uiteindelijk ook gepaard met knappe resultaten. Wat mij niet verwonderde, want we beschikken echt wel over een talentvolle en hard werkende spelersgroep. Dat we net voor de pauze nog een 9 op 9 pakten deed vanzelfsprekend deugd, maar ik denk dat we nu pas begonnen zijn aan meer van dat.”