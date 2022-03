Tom Vandenbossche (Sparta Petegem): “Bij winst tegen Merelbeke stapje dichter bij de titel”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE B Geoffrey Cabeke kan ambities met As­se-Zel­lik A niet waarmaken: “Gelukkig doet RWDM het uitstekend”

Geoffrey Cabeke nam twee seizoenen geleden afscheid van het profvoetbal. Samen met zijn tweelingbroer Anthony maakte hij de overstap naar de ambitieuze Vlaams-Brabantse tweedeprovincialer Asse-Zellik A. Na het eerste seizoen, dat in rook is opgegaan door corona, is ook het tweede allesbehalve een voltreffer. Asse-Zellik A, dat zich gevoelig had versterkt om mee te strijden voor de titel, is vijf speeldagen voor het einde nog steeds niet gered.

29 maart