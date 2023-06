Tom Vandenberghe (KV Kortrijk) over de concurrentiestrijd met Marko Ilic: “Een van de twee zal verkocht worden”

Veldrijden Juniores Fleur Moors gaat nieuwe uitdaging aan: “Heel blij met overstap naar Baloise-Trek Lions”

Fleur Moors begint op 15 augustus aan een nieuw hoofdstuk in haar wielerloopbaan. De Bocholtse stapt dan over van het Pauwels Sauzen - Bingoal Cycling Team naar de Baloise Trek Lions. Een belangrijke stap in haar al bij al nog prille carrière. Bij haar nieuwe team komt Moors onder de vleugels van Sven Nys terecht. De negenvoudig Belgisch kampioen gelooft in de nieuwkomer. “Ze krijgt bij ons alle kansen om rustig verder te groeien”, vertelt Nys.