Tom Vandenberghe krijgt tegen RWDM zijn kans onder de lat bij KV Kortrijk: “Ik kijk er enorm naar uit”

Voetbal Beker van BelgiëMorgenavond kijkt KV Kortrijk met RWDM de gedeelde leider in de Challenger Pro League in de ogen. Voor goalie Tom Vandenberghe een unieke kans om zich te bewijzen. Hij trok afgelopen zomer na zeven jaar de deur bij KMSK Deinze achter zich dicht, maar door de geweldige prestaties van Marko Ilic moet hij in de competitie tevreden zijn met een plaatsje op de bank.

KV Kortrijk kampeert momenteel op een degradatieplaats in de competitie. Een overwinning in de Croky Cup zou dus goed zijn voor het vertrouwen. Voor reservedoelman Tom Vandenberghe wordt het een speciale wedstrijd. Onze 30-jarige landgenoot krijgt in de beker de voorkeur op Marko Ilic - die door ziekte niet in de selectie zit. “Ik kijk er enorm naar uit”, aldus een glunderende Vandenberghe. “Het is al eventjes geleden dat ik nog eens een wedstrijd heb gespeeld.”

“Ik dacht dat Marko (Ilic, red.) in de zomer ging vertrekken en dat ik eerste doelman ging worden, maar ik heb geduld. Ik heb een contract getekend voor drie jaar, mijn tijd komt nog. Marko is een geweldige keeper. Hij behoort tot de beste drie doelmannen in België. Ik heb een goede band met hem en Maxim (Deman, red.). Normaal voel je die concurrentiestrijd, maar dat is nu niet het geval. We komen super goed overeen.”

Challouk

Vandenberghe maakte samen met Youssef Challouk de overstap van KSMK Deinze naar KV Kortrijk. Maar Challouk was niet tevreden over het aantal speelminuten dat hij kreeg en werd uitgeleend aan RWDM - de tegenstander van morgen. “Ik heb hem verteld dat hij zich wat moet inhouden. (lacht) Maar hij zal zich willen bewijzen, wat ook logisch is. Youssef begreep niet waarom Karim (Belhocine, red.) hem niet opstelde en drong daarom aan op een vertrek. Het zal morgen niet makkelijk worden, want RWDM heeft een uitstekend elftal. Maar als eersteklasser moeten we hen eigenlijk altijd over de knie leggen.”

Mentaal niet gemakkelijk

Vandenberghe is het niet gewoon om op de bank te zitten, maar Custovic is enorm tevreden van zijn inzet op training. “Mentaal is het niet altijd even gemakkelijk, maar ik probeer me te tonen op training. Mocht Marko vertrekken, hoop ik dat Kortrijk geen nieuwe doelman aantrekt.”

Kortrijk kent een moeilijk seizoen en dat had ook Vandenberghe niet verwacht. “We hebben een geweldige ploeg op papier, maar we maken te veel domme fouten. We hebben nog een volledige terugronde om het tij te keren. Ik ben er honderd procent zeker van dat we niet degraderen.”

Courtois

Wie Vandenberghe volgt op Instagram, ziet dat ene Thibaut Courtois vaakt reageert op zijn foto’s. “Ik heb nog samengespeeld met zijn beste vriend, Seppe Brulmans. Thibaut kwam af en toe eens kijken en zo hebben we elkaar leren kennen. Hij heeft ons ook al een paar keer uitgenodigd in Madrid.”

