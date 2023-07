Tom Vandenberghe en KV Kortrijk willen in Ghelamco Arena goed uit startblokken schieten: “We hebben niets te verliezen”

Voetbal jupiler pro league Malick Fofana staat voor de definitie­ve doorbraak bij AA Gent: “Ik wil nu echt titularis worden”

Een half uur. Meer had Malick Fofana(18) niet nodig om de defensie van Zulte Waregem in een oefenwedstrijd helemaal tureluurs te spelen. Een assist, een doelpunt en een uitgelokte strafschop was zijn oogst. Hij is klaar voor de absolute doorbraak.