Tom Vandenberghe blijft indruk maken tussen de palen bij KV Kortrijk: “Niets te verliezen tegen Gent”

Geen vierde overwinning op rij voor de troepen van Bernd Storck, maar de Zuid-West-Vlamingen kunnen zich vanaf nu volop focussen op de competitie. “De ontgoocheling overheerst”, steekt Vandenberghe van wal. “Natuurlijk primeert de competitie voor ons, maar we hadden graag die halve finale gespeeld. Als je thuis speelt, hoop je altijd door te stoten en dat is jammer genoeg niet gelukt. Het is eveneens enorm zuur om pas in de absolute slotfase een tegentreffer te slikken. We wisten dat wie als eerste zou scoren ook zou winnen. Misschien waren we wat vermoeid, want de wedstrijd in Leuven heeft er bij heel wat spelers enorm ingehakt.”

“Het was pas de eerste nederlaag onder onze nieuwe coach. We moeten dat nu niet gaan dramatiseren, want we komen van ver. Vorig weekend tegen OHL wonnen we in de laatste minuut, nu verliezen we in de laatste minuut. Dat is voetbal. We worden iedere week beter en daar trekken we ons aan op.”

AA Gent

Zondagmiddag kijkt KV Kortrijk met AA Gent een topclub in de ogen. Voor Vandenberghe wordt het zijn vuurdoop in de Ghelamco Arena. “Ik kijk er naar uit. Het is een prachtig stadion, maar ook het Guldensporenstadion heeft zijn charmes (lacht). We hebben daar niets te verliezen. Als we opnieuw hetzelfde spel op de mat leggen als de voorbije weken, kunnen we misschien wel stunten. Woensdag tegen Seraing is het een ander verhaal. Enkel met een overwinning mogen we tevreden zijn.”

Publiekslieveling

Marko Ilic keepte een fantastische heenronde, maar Vandenberghe moet absoluut niet onderdoen voor de Serviër en is zich in de harten van de supporters van het spelen. “Ik ben een West-Vlaming en probeer altijd mijn beste beentje voor te zetten - dat hebben de fans graag. Ik hoop dat ik nog belangrijk kan zijn voor de ploeg, want deze club verdient het niet om te degraderen. De sfeer is hier altijd fantastisch.”

Volledig scherm Tom Vandenberghe. © Photo News