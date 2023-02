Tom Van Imschoot verlaat Lierse na play-offs: “Houdbaarheidsdatum komt stilaan in zicht”

Voetbal CPLTom Van Imschoot (41) is aan zijn laatste maanden bezig als trainer van Lierse Kempenzonen. De Vlaams-Brabander gaf aan het Liersebestuur zelf aan dat hij na drie jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.

Afgelopen weekend verzekerde Lierse zich van een plaatsje in de titelplay-offs van de tweede voetbalklasse. “Een opluchting”, noemde Tom Van Imschoot die kwalificatie. Om er nadien aan toe te voegen: “Ons seizoen is nu al geslaagd, leuk als je dat half februari al kan zeggen.”

Vier dagen later stuurde Lierse het bericht de wereld in dat Tom Van Imschoot aan het einde van het huidige seizoen andere oorden zal opzoeken. Van Imschoot zelf vond het na drie jaar trouwe dienst tijd voor iets anders. “Ik kende hier een fantastische periode: de vrucht van het harde werk van veel mensen”, verklaart Van Imschoot in een communiqué. “Ik wil dan ook iedereen bedanken. Maar op het einde van dit seizoen komt mijn houdbaarheidsdatum als trainer stilaan in zicht.”

Van Imschoot heeft met Lierse een verdienstelijk traject afgelegd. De ex-speler van Westerlo en STVV kwam naar het Lisp vlak nadat Lierse een beetje ‘per ongeluk’ was gepromoveerd naar 1B. Met een kwaliteitsarme spelersgroep was het aanvankelijk behelpen. Stelselmatig werden de resultaten onder Van Imschoot wel beter. Van een zevende plaats in 2021 ging het naar een vijfde plaats in 2022 en naar een vierde plaats nu (aan het einde van de reguliere competitie).

Langst dienende coach

Eerder dit seizoen stond geel-zwart zelfs even op kop van het klassement, maar nadien zakte men een beetje weg. Het vertrek van topschutter Leonardo Rocha was daar niet vreemd aan. Naar ons gevoel heeft Tom Van Imschoot zijn opdracht naar behoren volbracht, want veel meer dan een plaatsje in de subtop zat er met het beschikbare materiaal niet in. Van Imschoot liet verstaan dat hij van de play-offs nog het beste wil maken, al lijkt een bijrol sowieso het hoogst haalbare. De kloof met leider RWDM (tien punten) oogt te groot om nog echt mee te doen voor de prijzen.

Het feit dat Van Imschoot nu al te kennen heeft gegeven dat hij Lierse straks gaat verlaten, geeft het bestuur voldoende tijd om naar een opvolger te zoeken. Voorzitter Luc Van Thillo drukte inmiddels via Lierses officiële communicatiekanalen al zijn respect uit voor Van Imschoot. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in Tom en wil hem bedanken voor het geleverde werk”, aldus Van Thillo. Van Imschoot is momenteel nog de langst zittende coach in de reeks.

