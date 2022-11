Tom Van Imschoot (T1 Lierse Kempenzonen) na nul op zes: “Het zit laatste weken niet mee”

“Na wat er vorige week thuis tegen Beveren gebeurde hebben we aan zelfreflectie gedaan”, begon trainer Tom Van Imschoot. “Als staf hebben we wellicht te veel energie gestoken in scheidsrechterlijke beslissingen. Twee dagen liepen we allemaal gefrustreerd rond. We moeten durven toegeven dat we vorige week na zeventig minuten het ook zelf als ploeg helemaal kwijt waren. Voor deze match namen we ons voor om in alle omstandigheden rustig te blijven, om alle beslissingen met respect te behandelen. Dat deden we ook, maar we speelden een bijzonder povere eerste helft. Met veel afval in ons spel, veel te weinig beweging ook. Ondanks dat gaven we geen doelkansen weg. Toch kregen we een strafschop tegen en scoorde Deinze uit een fase die niet eens een doelrijpe kans was. Want op die fase verdedigden we heel zwak.”