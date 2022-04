Tom Van Imschoot langer trainer bij Lierse: logische keuze, maar verwacht nu ook geen mirakels

Voetbal 1BWat al langer in de lucht hing, is sinds dinsdag ook officieel: Tom Van Imschoot (40) blijft nog een jaartje langer trainer van Lierse Kempenzonen. Een logische keuze, vindt onze Liersewatcher, al mogen de supporters volgend seizoen nu ook weer geen mirakels gaan verwachten van Van Imschoot.

Vooreerst dit: niet iedereen binnen het Lierse bestuur was van in het begin volledig te vinden voor een contractverlenging voor Tom Van Imschoot. Er was een bepaalde strekking die dacht dat een nieuwe wind in de technische staf de ploeg deugd zou kunnen doen en vond dat Van Imschoot in het voorbije seizoen iets meer uit de spelersgroep had kunnen halen.

Voorzitter Luc Van Thillo koos echter voor continuïteit en stabiliteit en dus blijft Van Imschoot op post. In een videopodcast die Lierse lanceerde via zijn sociale mediakanalen liet Van Thillo nog eens verstaan dat hij tevreden was over het geleverde werk, zeker gezien de budgettaire beperkingen die er op het Lisp zijn.

Ongeduldige fans

Ook ondergetekende vindt de keuze voor one more year Van Imschoot logisch. De Vlaams-Brabander heeft in de voorbije campagne immers netjes de vooropgestelde doelen gehaald: Lierse kwam nooit in acuut degradatiegevaar, eindigde als vijfde in 1B, pakte een paar stuntzeges en legde een verdienstelijk bekerparcours af. Met de smalle kern waarover Lierse beschikte, leek dat het hoogst haalbare.

Voor het overige werkt Van Imschoot achter de schermen hard mee aan het transferbeleid en lijkt er voorlopig geen sleet te zitten op de relatie met de spelers. Niet vergeten dat de kern vorige zomer een extreme make-over onderging en dat de meeste spelers dus nog maar één jaar onder Van Imschoot hebben gewerkt.

Lierse deed er wat ons betreft dus goed aan om Van Imschoot een nieuwe overeenkomst voor te schotelen. Alleen mag het daar nu niet bij blijven. Het clubbestuur moet de (soms ongeduldige) supporters in de komende weken en maanden ook duidelijk maken dat ze geen wonderen mogen verwachten van hun coach. Voor zo ver wij horen, zal het budget niet merkelijk worden verhoogd en dus zal het heel moeilijk worden om op korte termijn sportieve stappen vooruit te zetten. Als die boodschap niet doordringt bij de aanhang zou de kritiek op Van Imschoot – die er in de voorbije maanden soms al was op de tribunes – verder kunnen aanzwellen. En dat zou voor niemand een goede zaak zijn.

Hendrickx stopt met profvoetbal

Om af te ronden nog dit: een speler waarop Tom Van Imschoot volgend seizoen niet meer zal kunnen rekenen is Jonathan Hendrickx. De 28-jarige winger en Lierse hebben hun tot 2023 lopende contract in onderling overleg vroegtijdig stopgezet. Hendrickx wil zich meer gaan concentreren op het vastgoedbedrijf dat hij onlangs uit de grond stampte en zegt het profvoetbal vaarwel. In 24 competitiematchen voor Lierse scoorde Hendrickx twee keer.