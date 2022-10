Tom van Eenaeme kampioen in de Belcar Skylimit Sprint Cup. Jong Oost-Vlaamse talent zeer sterk in 2022

JFT Engineering by PG Motorsport startte dit seizoen in de Belcar Skylimit Sprint Cup met de duidelijke ambitie om mee vooraan te spelen en na een sterke start tijdens het eerste weekend in Zolder, volgde een seizoen dat volledig in dezelfde lijn lag.

Knappe kampioen

Filip van Eenaeme toont zich na afloop dan ook zeer tevreden: “In de zes eerste races van het seizoen, won Tom maar liefst vijfmaal en als we het totale plaatje bekijken, dan zien we dat Tom op drie na alle races in zijn klasse gewonnen heeft, ondanks toch wel sterk weerwerk van Wouter Manderveld en Filip Uyttendaele in soortgelijke Clio RS IV. Tom won dan ook de titel in de klasse, behaalde regelmatig een top vijf algemeen en zonder de mechanische pech op de Nürburgring was hij zelfs derde geworden in het algemene kampioenschap. Ik herinner me ook zijn mooie prestatie tijdens de verregende meeting op 21 juli op Circuit Zolder, waar hij veel uit de Clio RS heeft gehaald. We kijken als team dan ook met veel plezier terug op het seizoen 2022 en ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de titel van Tom, de medewerkers, de partners, de supporters… Hoe dan ook blijven we voor 2023 rekenen op de Clio RS en we kijken welke richting we ermee uitgaan.”