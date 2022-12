Tom Van Dyck en Tempo Overijse trekken met enorm zuur gevoel de winterstop in: “We gaan ons hoofd zeker niet laten hangen, integendeel”

voetbal derde nationale AEen nul op zes tegen de voorlaatste en laatste in het klassement. Neen, Tempo Overijse slaagde er niet in om het jaar met een goed gevoel af te sluiten. De winterstop lijkt dan ook op een goed moment te komen.

De maand december begon nochtans goed met een 0-5-overwinning tegen Rumbeke. Een week later ging de derdenationaler verrassend met 1-4 de boot in tegen Eendracht Wervik. Een accident de parcours of was er meer aan de hand?

De Overijsenaren kregen dé kans om die slechte gedachten de kop in te drukken. Afgelopen zaterdag speelden ze hun laatste wedstrijd van 2022 tegen rode lantaarn Aalter. In de heenronde won Tempo Overijse maar liefst met 6-2. Zaterdag werd het echter 2-1 voor Aalter.

“We begonnen te zwak aan de eerste helft en liepen opnieuw snel achter de feiten aan”, stelt Tom Van Dyck. “De tweede helft was beter, maar de bal wilde er niet meer dan één keer in. Met alle respect voor hen maar als leider of tweede in het klassement mag je nooit een nul op zes halen tegen de voorlaatste en laatste.”

Geen onderschatting

Een verklaring heeft Van Dyck niet meteen. “We hadden goed getraind en Aalter niet onderschat, maar toch wilde het niet lukken. We hebben vaak veel gescoord en misschien denken we soms te dikwijls van ‘het komt wel goed’, maar dat is jammer genoeg niet elke week zo.”

“Dat we te gemakkelijk goals hebben geslikt? Dat ook, we beginnen vaak te slap aan de match en moeten meer gefocust zijn. Tijdens deze winterstop moeten we gewoon allemaal even in de spiegel kijken zodat we begin januari individueel en collectief stappen kunnen zetten, want we verdienen het om bovenaan te staan. Dit is een getalenteerde ploeg, goede technische staf en gewoon een topclub. We zullen wel moeten blijven vechten.”

Quote Met onze ambities moesten we gewoon negen op negen halen Tom Van Dyck

“Het is enorm zuur om zo de winterstop. Onze laatste drie matchen waren tegen drie ploegen die bijna of helemaal onderaan stonden. Met onze ambities moesten we gewoon negen op negen halen. Chapeau voor Wervik en Aalter, maar zuur voor ons. Nu even de batterijen opladen, hoofdjes leegmaken en fysiek voorbereiden voor de periode na de winterstop.”

“Positief blijven? Ja absoluut. We hebben veel goede en enkele mindere matchen gespeeld. Het slaat tegen dat we nu nul op zes hebben, maar we gaan ons hoofd zeker niet laten hangen, integendeel. We kennen onze kwaliteiten en nu hebben we meerdere redenen om ons te herpakken. We gaan er alles aan doen om dit seizoen mooi te eindigen”, besluit Van Dyck.

