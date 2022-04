Tom Van Dyck en Tempo Overijse sluiten reguliere competitie af in eigen huis tegen Torhout: “We kunnen hen ook treffen in de eindronde”

Vorige zondag draaide het vierkant bij Tempo Overijse. “We waren te slap aan de match begonnen, terwijl onze tegenstander veel scherper was”, is Tom Van Dyck duidelijk. “Verdedigend zat het niet goed en aanvallend waren we ook niet gevaarlijk.”

4-0 verliezen voor de nummer drie tegen de nummer zes was toch een opvallende uitslag. “Verrassend was het niet echt, want we zitten in een reeks waar er al veel uitslagen waren die je niet zag aankomen. Maar het was wel een zware nederlaag. Een week eerder wonnen we met 0-4 op bezoek bij Rhodienne-De Hoek en een week later dan verliezen met 4-0 is pittig.”

“Of ik er een verklaring voor heb? We zijn tevreden dat we de eindronde gehaald hebben en deze match was ‘niet belangrijk’, dus was onze focus misschien minder. Maar op zich is dat geen excuus, want we willen gewoon elke match winnen en goed spelen.”

Topmatch niet verliezen

Terwijl opladen voor de wedstrijd tegen Stekene dus blijkbaar moeilijk leek voor de Overijsenaren, is dat niet het geval voor de wedstrijd van dit weekend tegen Torhout. “Absoluut niet. Zo’n nederlaag neem je mee naar de volgende wedstrijd en dan wil je er persoonlijk en als team alles aan doen om dat recht te trekken. Alsook willen we die derde plaats behouden en zo’n topmatch wil je zeker niet verliezen.”

“Dat het een ideale test is richting de eindronde? Absoluut. De kans bestaat dat we hen treffen in de eindronde, dus het is zeker een goede test. We hebben nog iets goed te maken na de heenmatch.”

Overijse verloor toen met 2-0. “Wat ik leerde uit die match? Dat we vooral weer als ploeg er voor moeten gaan. Met z’n allen verdedigen en onze kansen afmaken.”

De knop is helemaal omgedraaid, want er wacht de Overijsenaren een belangrijke periode. “We hebben deze week even gesproken over het afgelopen weekend. We gaan nu gewoon proberen om ons te focussen op de komende wedstrijden”, besluit Van Dyck.

