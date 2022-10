Tom Van Dyck en Tempo Overijse rechten de rug na eerste nederlaag: “We gaan die gebruiken als één van de motivaties om dit weekend te winnen”

De topper tegen Voorde-Appelterre draaide uit op een sisser. “We leerden dat we scherp aan de match moeten beginnen”, is Tom Van Dyck duidelijk. “Elke ploeg is enorm gemotiveerd om tegen ons te spelen, dus wij moeten zien dat we vanaf het eerste fluitsignaal meteen gefocust zijn.”

“Dat we het daarmee al vaker dit seizoen moeilijk hadden? We hebben inderdaad al een paar keer vroeg doelpunten geslikt die te vermijden waren. We zijn volwassen en sterk genoeg om steeds terug te vechten, dat hebben we ook al verschillende keren gedaan. Maar dit gaat misschien niet altijd lukken. We moeten dus scherper beginnen.”

Uitgaan van eigen sterktes

Door de nederlaag tegen Voorde-Appelterre zag Tempo Overijse zijn indrukwekkende reeks van 18 op 18 stoppen. “Dat is inderdaad jammer. We wilden die natuurlijk zo lang mogelijk volhouden, maar wisten natuurlijk wel dat die ooit ging stoppen. Een gelijkspel had een mooi en eerlijk resultaat geweest. Zij waren de eerste helft de betere ploeg en wij de tweede helft. Jammer genoeg scoorden zij nog in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.”

De tegenstander van zondag, Eendracht Elene-Grotenberge, zit aan 4 op 21. “Ik ken de tegenstander niet, maar het feit dat ze overgegaan zijn, wil zeggen dat er voldoende kwaliteit is individueel en/of collectief, maar ik vind dat we van onze eigen sterktes moeten uitgaan.”

Geen onemanshow

“Waar die liggen? Vechtlust voor elkaar, maar alsook onze aanvallende krachten. We hebben veel aanvallend ingestelde spelers. Dit jaar vinden we het doel makkelijker dan vorig jaar en er zijn al veel verschillende spelers die gescoord hebben. Het is dus niet een onemanshow. We creëren veel kansen en die moeten we blijven benutten. Efficiëntie is enorm belangrijk.”

“We gaan er zondag alles aan doen om de drie punten mee naar huis te nemen en om de winning streak weer op te starten. We nemen het verliesgevoel van afgelopen weekend mee naar de komende wedstrijd en gaan dat gebruiken als één van de motivaties om te winnen”, besluit Van Dyck.

