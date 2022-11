Tom Van Dyck en Tempo Overijse reageren met duidelijke overwinning: “Nu komen er enkele belangrijke wedstrijden”

Op een haar na miste Tempo Overijse de eerste periodetitel. De Overijsenaren wisten afgelopen weekend wel op de best mogelijke manier te reageren. In eigen huis zetten ze Drongen met 3-0 opzij.

Tempo Overijse had alles in handen om vorig week de periodetitel te pakken. In Anzegem speelde het echter 2-2 gelijk. “Of we het gevoel hadden dat we dit weekend iets recht te zetten hadden? We konden de periodetitel pakken, want we waren beter vorige week, dus het was heel jammer dat we gelijkspeelden”, zegt Tom Van Dyck.

“We wilden die periodetitel uiteraard pakken, zeker omdat het zo dichtbij was. Maar niets moet en het seizoen is nog lang. Het missen van die periodetitel wilden we natuurlijk rechttrekken en de tweede periode beginnen zoals we het seizoen gestart zijn.”

Tegen Drongen klom Tempo Overijse snel op voorsprong. “We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, hebben geprobeerd om te voetballen en ons veld te benutten. We zijn dan efficiënt geweest en hebben twee keer kunnen scoren terwijl we vanachter niets hebben weggegeven. Ze waren enkel gevaarlijk op stilstaande fases door hun gestalte. In de tweede helft hebben we nog wel enkele kansen gecreëerd, maar de bal wilde er niet in tot in de slotfase.”

Mes tussen de tanden

“Het gevoel na de wedstrijd was super natuurlijk. Op papier moeten we die wedstrijd altijd winnen, maar iedereen weet dat dit vaak moeilijke matchen zijn. We hebben ze dus zeker niet onderschat, maar een overwinning zorgt uiteraard altijd voor een goede sfeer in spelersgroep, de staf en de hele club.”

“Nu komen er enkele belangrijke wedstrijden, maar we bekijken het match per match. We moeten ons spel blijven spelen en met het mes tussen de tanden aan elke wedstrijd beginnen.”

“Of we de voorsprong in het klassement (op dit moment één punt op Voorde-Appelterre, red.) groot genoeg willen maken? Inderdaad, dat geeft ons dan iets meer ‘ademruimte’. Momenteel is het een nek-aan-nekrace met Appelterre en elk puntenverlies kan ervoor zorgen dat je de leidersplaats kwijt bent. Dat houdt ons natuurlijk wel scherp, maar het zou aangenaam zijn om de kloof wat te vergroten”, besluit Van Dyck.