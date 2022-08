Tom Van Dyck en Tempo Overijse liggen uit de Beker van België: “We hebben een prachtig parcours afgelegd”

voetbalDe vijfde ronde is het eindstation geworden voor Tempo Overijse in de Beker van België. KSC Lokeren-Temse was zondagnamiddag met het kleinste verschil (1-0) te sterk. Toch mochten de Overijsenaren met opgeheven hoofd het veld verlaten, want ze hebben er een meer dan degelijk bekerparcours opzitten.

“We zijn zeker meegedaan en werden niet volledig weggespeeld”, luidt de analyse van Tom Van Dyck. “We deden ons best om Lokeren-Temse het zo moeilijk mogelijk te maken. Dat is ons goed gelukt tot er even een miscommunicatie was waardoor zij konden scoren.”

Het was Esteban Casagolda die iets na het halfuur de score wist te openen. “Na een inworp voor hun speelden ze de bal even rond, hun spits haakte af en moest uiteindelijk terugspelen, wat op zich niet gevaarlijk is. Dan werd er een lange bal gespeeld in het zestienmetergebied waar we met twee tegen één stonden. Na enkele keren de bal heen en weer te koppen, kregen we hem niet weg en viel de bal voor de voeten van hun spits. Die trapte het leer dan onder onze keeper, die een fantastische match speelde maar hier niets aan kon doen, binnen.”

Geen tweede stunt

“Hoe ik terugblik? We hebben een prachtig parcours afgelegd. De eerste wedstrijden moesten we gewoon winnen en dat hebben we ook gedaan. Dan hadden we een mooie affiche op Luik, waar we niets te verliezen hadden, maar daar hebben we ook meegespeeld en zelfs gewonnen. Dat gaf een geweldig gevoel aan heel de ploeg en club.”

“Daarna mochten we naar Lokeren-Temse. Dat was ook een topmatch voor de jongeren in onze ploeg. Het is een hele ervaring om in de Beker van België te spelen, in zo’n stadion, op zo’n veld en voor toch wel wat enthousiaste fans. Jammer genoeg konden we niet stunten ondanks dat we wel goed gespeeld hebben. Ik denk dat we zeker met een opgeheven hoofd kunnen terugblikken op ons parcours.”

Competitiestart

Tempo Overijse opent zaterdag in eigen huis het nieuwe seizoen tegen Eppegem. “Dat we klaar lijken voor de competitiestart? Absoluut, we hebben de laatste twee matchen tegen een eerste en tweede amateurploeg gespeeld en deden echt mee.”

“We hebben dus veel vertrouwen getankt, maar we moeten wel met de voetjes op de grond blijven. We moeten dezelfde mentaliteit en grinta tonen en er volledig voor gaan om die eerste drie punten van het seizoen thuis te houden.”

“We beginnen met dezelfde ambities als vorig jaar: zo hoog mogelijk eindigen zonder enige druk. We hebben een bredere kern, wat goed is om enige schorsingen of blessures op te vangen, maar ook voor de onderlinge competitie en om elkaar scherp te houden. Mijn persoonlijke doelstellingen? Uiteraard om fit en blessurevrij te blijven en mijn niveau van de voorbij twee wedstrijden aan te houden”, besluit Van Dyck.

Lees ook: meer voetbal in 3NA