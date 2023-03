Tom Van Dyck en Tempo Overijse doen goede zaak met 1-2-zege tegen Wolvertem Merchtem: “Heel belangrijk”

“Wij waren niet slecht begonnen en hadden praktisch geen kansen tegen gekregen, maar ze kwamen wel op voorsprong”, blikt Tom Van Dyck terug. “Zij waren ook iets gretiger in duels en eerste en tweede ballen. We zijn echter rustig gebleven en hebben die 1-0-achterstand vrij snel omgedraaid naar een 1-2-voorsprong.”

“Onze coach heeft ons dan aangepakt en terug scherp gezet alsook hebben we onze tactiek besproken. De tweede helft was nog steeds niet onze beste helft, maar we hebben wel onze taken gedaan.”

“Dat het een belangrijke zege was? Heel belangrijk, hadden we deze match verloren dan was de topper van vorige week teniet gedaan. We wisten dus dat deze eerstvolgende match enorm belangrijk was. Het deed dan ook enorm veel deugd voor iedereen dat we de drie punten mee naar huis konden nemen.”

Alles zelf in handen

“Hoe ik vooruitkijk? Heel cliché, maar we bekijken het match per match. We moeten nog tegen verschillende ploegen die mee bovenaan staan, maar we hebben alle vertrouwen in onze tactiek en onze kwaliteiten zowel collectief als individueel. We moeten enkel nog naar onszelf kijken, momenteel hebben we alles zelf in handen.”

Na afgelopen weekend recupereert Tempo Overijse ook enkele belangrijke spelers. “Klopt. Onze kapitein Dimitri Delorge keert terug uit schorsing en ook De Doncker. Twee jongens die toch een serieuze meerwaarde zijn voor onze ploeg. Maar onze technische staf heeft de afgelopen twee weken wat moeten puzzelen met blessures en schorsingen en zowel zij als de jongens die mochten spelen hebben dat enorm goed gedaan.”

Laatste rechte lijn

“Dat de laatste rechte lijn is ingezet? Absoluut, we zijn allemaal enorm gefocust en uiteraard hebben we nu nog één doel. Maar we weten ook dat we er nog niet zijn en dat we moeten blijven werken.”

“Waar de valkuilen liggen? Nonchalant spelen en denken dat alles wel goed komt. Daarom moeten we gefocust blijven en iedereen moet zijn taken blijven uitvoeren en nu zelfs meer als anders. We hebben al zo hard gewerkt en het zou enorm jammer zijn moesten we dat weggooien nu dat het einde stilaan in zicht komt”, besluit Van Dyck.