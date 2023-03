Tom Van Asbroeck start vrijdag in Bredene-Koksijde Classic: “Pech mag eindelijk eens stoppen”

Wielrennen profsDe voorbije weken was Tom Van Asbroeck niet veel vooraan in de uitslagen van de koersen terug te vinden en dat is best jammer. De renner van Israel-Premier Tech zit immers in een goede vorm, maar tegenslagen kruisen momenteel nog zijn parcours. Dat ondervond hij woensdag nog in Nokere Koerse. Vrijdag volgt een herkansing in de Bredene-Koksijde Classic.

Woensdag kwam Tom Van Asbroeck ten val in Nokere Koerse. In welke mate zal hij hersteld aan de start verschijnen van de Bredene-Koksijde Classic? Ik ben meermaals ten val gekomen in Nokere en dat was doodzonde. Het is een koers die me ligt, maar ik kon mijn kansen niet verdedigen zoals het hoorde. Op drie kilometer van de finish kwam Victor Campenaerts ten val. Ik kon hem niet meer ontwijken en ging mee tegen het asfalt. Op dat moment zat ik goed gepositioneerd. Op Tim Merlier stond geen maat, maar een dichte ereplaats was wel mogelijk. Lichamelijk bleef de schade beperkt tot enkele blauwe plekken. In de Bredene-Koksijde Classic zal ik daarvan geen nadeel ondervinden.”

Kleine frustratie

Tom Van Asbroeck heeft er al enkele koersen opzitten in het nieuwe seizoen. Veel plezier beleefde hij daar niet aan. “Ik opende in Spanje met de Mallorca Challenge, Almeria en de Ruta del Sol. Nadien volgde Parijs-Nice. Ik voel me echt super, maar het geluk was nog niet echt aan mijn zijde. De pech mag eindelijk eens stoppen. De ene keer ging het om een val, de andere keer om een lekke band. In een zware koers als Parijs-Nice waren er niet zoveel kansen. In de tweede rit zat ik prima in het wiel van Jasper Philipsen. Op één kilometer van de finish reed ik lek. Een mogelijk podium ging aan mijn neus voorbij. In Parijs-Nice zat ik vaak alleen, wat het uiteraard moeilijker maakte.”

Klassiekers

De Bredene-Koksijde Classic biedt Tom Van Asbroeck een nieuwe mogelijkheid. “Veel zal afhangen van de wind. In het verleden kon er op de Kemmel een leuke groep wegrijden, maar zagen we Tim Merlier nog terugkomen. In de sprint weet je dan het zwaar zal worden. Voor mij mag er wind staan. Een iets zwaarder traject is zeker niet in het nadeel. De Bredene-Koksijde Classic is de aanhef van een drukke periode. Het is de bedoeling om alle voorjaarsklassiekers te rijden tot en met Parijs-Roubaix. Ik hoop enkel dat Dame Fortuna eens aan mijn kant staat.”

