Tom Van Asbroeck na winst in Heusdenkoers: “Zo’n profkermiskoersen horen tot mijn DNA”

Wat een maand terug in Ninove niet lukte deed Tom Van Asbroeck in Heusden wel: hij zette in een sprint met zeven het officieuze WK van de kermiskoersen op zijn naam. Oliver Naesen en Iljo Keisse mochten mee het podium op.

Van bij de start ging het in Heusdenkoers loeihard. Snel werd het kaf van het koren gescheiden. Tachtig kilometer van het einde versnelde Tom Van Asbroeck. De pion van Israel-Premier Tech liep tot dertig seconden uit.

“Eigenlijk wou ik op dat moment met een groepje wegrijden, maar plots zat ik alleen”, begon Van Asbroeck het koersverhaal. “En zelfs een lange tijd alleen. Bij mezelf dacht ik ‘shit, hier verschiet ik mijn kruit, dit is niet goed’. Na een tweetal ronden zag ik een groep met uitsluitend profs komen. Dat was mega, zo’n mannen draaien altijd rond, op die manier was het toch gebeurd.”

Fietswissel Keisse

Brent Van Moer, Oliver Naesen, Gijs Van Hoecke, Ayco Bastiaens, Abram Stockman en thuisrijder Iljo Keisse sloten aan. Ook Robin Orins probeerde mee te glippen, maar hij moest snel het hoofd buigen. De zeven leiders hadden vlug gewonnen spel. Keisse moest 35 kilometer van de streep van fiets wisselen, maar keerde snel terug. In de slotronde probeerde hij enkele keren om zijn metgezellen te verschalken. Onder meer op 2,5 km van het einde, maar Van Moer dichtte het gaatje. Het kwam tot een sprint. Waarin Van Asbroeck nog eens zijn snelle benen liet bewonderen.

Naesen dik in orde

“In die ontsnapping had ik vlug gezien dat Oliver Naesen dik in orde was”, ging de 32-jarige broodrijder uit Lede verder. “In de finale mocht ik hem niet laten wegrijden. Anders kreeg ik hem niet meer te pakken. Dus heb ik een beetje op zijn wiel gereden. Voor de rest was het vooral controleren, het grootste gevaar kwam van Oliver. Dat blijkt ook uit het resultaat. Ben content dat ik nu mag zeggen dat ik wereldkampioen van de kermiskoersen ben. Dit is de grootste kermiskoers van het land. En dat soort wedstrijden zit in mijn DNA.”

De komende weken moeten Van Asbroeck en zijn ploegmaats weer UCI-punten sprokkelen om in de World Tour te kunnen blijven. Hij rijdt zondag in Hamburg, volgende dinsdag in Zottegem en op 28 augustus in Plouay.