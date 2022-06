Tom Van Asbroeck heeft de competitie hervat: “Enkel mijn rug moet nog in orde komen”

Wielrennen profsTom Van Asbroeck zag het klassieke voorjaar nagenoeg compleet in rook opgaan. In de aanloop naar Gent-Wevelgem sukkelde hij met een bloedklonter. De artsen verboden hem om te koersen. Intussen behoort die narigheid tot het verleden en kan de prof uit Lede zich weer focussen in datgene waarin hij goed in is: koersen.

Op 1 mei mocht Tom Van Asbroek weer in competitie uitkomen. “Ik hervatte in Frankfurt. Nadien volgden de Ronde van Hongarije en de Ronde van Noorwegen. Op zich waren dat ideale rittenkoersen om weer in het goede ritme te komen. In Hongarije was dat ook effectief het geval. De Ronde van Noorwegen was veel zwaardere kost. Bovendien was het koud in Scandinavië en dat hakte er stevig op in. In de laatste etappe kwam ik dan ook nog eens ten val. Op die manier wordt het uiteraard moeilijk om in het ritme te komen.”

Weer gezond

Intussen gaat het steeds beter met Tom Van Asbroeck. “Met de gezondheid gaat het op zich weer goed. Van de narigheid van het voorjaar ben ik verlost. Enkel mijn rug moet nog in orde komen. Dat is een overblijfsel van die tuimeling in Noorwegen. Mijn rug staat niet helemaal recht. Het gevolg is dat ik geen normale positie op de fiets aanneem. Dat bracht dan weer mee dat spieren ontstoken raakten. Die onnatuurlijke houding kost energie. Geef me nog een week en dan zal het er veel betere uitzien. In de Heistse Pijl voelde ik nog een en ander, maar was er al beterschap. Daar reden we in dienst van ploegmaat Giacomo Nizzolo die in de sprint tweede werd achter Arnaud De Lie.”

Ronde van België

Die paar dagen extra recuperatietijd moeten Tom Van Asbroeck helemaal klaarstomen voor de Ronde van België. Die wordt van 15 tot 19 juni georganiseerd. “Ik kijk wel uit naar onze nationale rittenwedstrijd. Het specifieke parcours van deze editie heb ik nog niet in detail bestudeerd, maar ik neem aan dat men niet te veel zal afwijken van het standaardprofiel van de voorbije jaren. De meeste ritten moeten me goed liggen. Het is in ieder geval een vijfdaagse rittenkoers, waar ik me graag opnieuw wil tonen. voor het brede publiek.”