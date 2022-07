Tom Van Asbroeck donderdag in Ninove: “Profkoers met veel mogelijkheden voor diverse renners”

Geen Tour voor Van Asbroeck. Dus bouwde hij na het BK in Middelkerke even wat rust in. Daarna startte z’n voorbereiding op het najaar. Dat begon vorige zondag met deelname aan Kemmel Koerse. Donderdag rijdt hij in Ninove, zaterdag begint hij aan de vijfdaagse Ethias-Ronde van Wallonië. Kemmel Koerse, gewonnen door Warre Vangheluwe die ook naar Ninove afzakt, sloot hij zondag als 24ste af.

“Verrassend parcours, mooie koers”, blikt Van Asbroeck terug naar de wedstrijd in het West-Vlaamse Heuvelland. “Met Arnaud De Lie haalde ik de KOM (King of the Mountain, red.) op de zijkant van de Kemmelberg. Het was daar vertrouwd terrein, maar we reden in de andere richting dan tijdens Gent-Wevelgem. Zo’n eerste wedstrijd na een pauze is altijd pijnlijk. Na afloop was ik toch tevreden over de vorm en over de kracht in de benen, maar even doortrekken na een inspanning zat er nog niet in.”

Andere coureur

Dat spaarde Van Asbroeck voor de profkoers in Ninove. De pion van Israël-Premier Tech komt donderdag om 14 uur met ambitie aan de start. “Ik hoop er voor de derde keer te winnen”, benadrukt hij. “Dat staat echt wel op mijn verlanglijstje. Intussen is het van 2019 geleden dat ik kon winnen. Van Binche-Chimay-Binche op het einde van dat seizoen. Het parcours van de profkoers in Ninove is zwaar genoeg om met een elitegroepje naar de streep te kunnen. Solo is moeilijk, dan raak je in de miserie. Met een mooie groep naar de streep rijden is wel mogelijk. Ninove is een wedstrijd met veel mogelijkheden voor veel diverse renners. Intussen ben ik een andere coureur aan het worden. In een massaspurt haal ik nog altijd top tien, maar winnen zit er niet meer in. Dus moet ik wel eens alles of niets spelen. Zoals op het BK in Middelkerke, maar daar mislukte het.”

Werkzekerheid

Met Israël-Premier Tech is Van Asbroeck bezig aan een strijd tegen degradatie uit de World Tour. In de eendagskoersen in het najaar moet hij punten sprokkelen. “De ploeg heeft wel al laten weten dat bij een eventuele degradatie niemand aan de deur wordt gezet”, besluit de inwoner van Lede.