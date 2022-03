Tom Timmermans vierde dit weekend twee keer feest: “Belgische kampioenstrui geeft geen extra druk meer”

Wielrennen elites z/cBelgisch kampioen Tom Timmermans heeft na een maand koers al zijn derde zegetuil mee naar huis mogen nemen. In Moorslede was hij de snelste van een kopgroep van zes. In de sprint haalde hij het van Julien Van Den Brande, Mathias Vanoverberghe en David Desmecht. daags nadien was hij opnieuw de sterkste in Neerijse.

Het gaat goed met Tom Timmermans. De Belgische kampioen bij de elites zonder contract behaalde dit weekend in Moorslede en Neerijse de zege. Eerder was hij ook al de beste in Haringe. De West-Vlaamse lucht doet hem blijkbaar deugd. “Ik kan er koersen in omstandigheden die ik wel graag heb. In Moorslede ging het toch op en af en stond er behoorlijk wat wind. Dat zorgde ervoor dat er een kopgroep ontstond van vijfentwintig renners. Later werd die een paar keer uitgedund, tot we met zijn zessen overbleven in de spits. Naar dat scenario keek ik uit. In de sprint slaagde ik er finaal in om als eerste de laatste bocht in te gaan. Ik kon vol doorgaan en stond mijn leidersplaats niet meer af. In Neerijse haalde ik het in een sprint.

Geen extra druk

Veel renners die in een kampioenstrui mogen koersen, merken dat dit ten koste gaat van prestaties. Tom Timmermans lijkt goed te kunnen omgaan met die bijkomende spanning. “Vorig jaar heb ik twee maanden in mijn Belgische trui mogen koersen. Toen won ik geen enkele koers, maar haalde ik wel vaak het podium. Nu won ik drie van de acht koersen waarin ik startte. Zeven keer haalde ik al de top zes. Enkel in Gent-Staden was ik niet mee met de goede ontsnapping. De Belgische kampioenstrui geeft dus geen extra druk meer.”

Programma

Volgend weekend staat er nog een kermiskoers op het programma van Tom Timmermans. “Zaterdag start ik nog in Ottergem. Dat is de laatste kermiskoers in de ‘voorbereiding’. Een week later volgt het provinciaal kampioenschap in Wemmel. Half april is er dan de Paasprijs in Affligem. Het eerste parcours moet eerstdaags nog verkend worden, het tweede is genoegzaam bekend van de voorbije jaren. Een sprint of een selecte kopgroep? Beide scenario’s kunnen in Affligem, al verkies ik het laatste.”

