Tom Timmermans verdedigt Belgische titel in Sint-Lievens-Houtem: “Het is een mooi jaar geweest”

Sint-Lievens-Houtem

Kan Tom Timmermans zijn titel zondag verlengen in Sint-Lievens-Houtem? Zeer zeker, al is de tegenstand groot. “In 2019 won ik de kermiskoers in Sint-Lievens-Houtem. Het parcours ligt me dus wel. Op een BK heb je echter wat geluk nodig. Ik heb het traject niet vooraf verkend, omdat het in mijn hoofd zit. Het is een parcours, waarop veel scenario’s mogelijk zijn. Van een vroege vlucht over een late uitval of een sprint. Voorspellingen maken is lastig. De voorbereiding op het BK is niet helemaal perfect geweest. Nadat ik eerder in de GP Vermarc al eens ten val was gekomen, gebeurde dat in het begin van de maand opnieuw in Oetingen. Opnieuw waren er nodige schaafwonden, maar het kon erger. Vorige week was ik voor de derde keer in vijf maanden tijd verkouden. Ook dat is verleden tijd.”