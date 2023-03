Tom Timmermans op het podium in eigen Vollezele: “Ik kijk uit naar de Omloop van de Markvallei”

Wielrennen elites zonder contractTom Timmermans is goed aan het seizoen begonnen. De eliterenner zonder contract werd vorige week achtste in Gent-Staden. Daar komt nu een podiumplaats in zijn eigen woonplaats Vollezele bij. Hij moest enkel Maxim Nonneman en de Noor Arnes Daniel Smajkic laten voorgaan. Intussen lonkt Timmermans naar een nieuwe koers: de Omloop van de Markvallei.

Tom Timmermans kon leven met zijn derde plaats voor eigen volk. “Uiteraard had ik liever gewonnen, maar ik ben tevreden met mijn podiumplaats. Maxim Nonneman en Arnes Daniel Smajkic waren echt wel sterk. Ze konden in volle finale wegrijden en vooruit blijven. Dan verdien je het om voor de overwinning te sprinten. Op het einde ontstond er een achtervolgende groep. Daaruit kon ik op de laatste helling wegrijden, zodat ik nog solo derde werd. Het feit dat ik dit nog kon, bewijst dat het conditioneel wel goed zit. Ik heb ook een goede winter gehad. Zoals andere jaren heb ik het grootste deel van mijn voorbereiding in eigen land afgewerkt. Met het werk is niet makkelijk om in Zuid-Europa te trainen. Drie jaar geleden kon ik dat wel eens doen, omdat ik een stage had gewonnen in Ophasselt. Deze winter kon ik opnieuw een weekje naar Calpé trekken. Ik was daar heus niet alleen (lacht). Het was wel een leuke afwisseling in de training.”

Nieuwe interclub

De komende weken heeft Tom Timmermans enkele leuke koersen in zijn agenda staan. Toch kijkt hij vooral uit naar 14 mei. “Dan staat de Omloop van de Markvallei op het programma. Het is de eerste keer dat die koers in Galmaarden zal worden georganiseerd. Het gaat om de eerste manche van de beker van België. In het verleden had je in de streek Zellik-Galmaarden, maar dat is al een tijdje geleden. Zelf heb ik die koers nooit gereden. Het is fijn dat er opnieuw een topkoers komt in de gemeente.”

Weinig koersen

Meteen haalt Tom Timmermans een heikel punt aan bij de elites zonder contract. “Er zijn duidelijk minder koersen voor ons ten opzichte van enkele jaren geleden. Zondag sta ik op de wachtlijst in Ichtegem. De kans is zeer reëel dat ik zal mogen starten, omdat je altijd ingeschrevenen hebt die wegvallen. Veel alternatieven zijn er niet. Ik hoor dat sommige renners in Nederland gaan koersen. Volgend weekend zijn er in het hele land twee koersen voor de elites zonder contract, een week later slechts één. Er zijn andere tijden geweest.”