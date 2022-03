Tom Timmermans behaalt eerste zege als kampioen van België: “Tricolore trui heeft een enorme uitstraling”

Wielrennen elites z/cHet liet zich raden dat het niet lang zou duren vooraleer Tom Timmermans zijn eerste zegetuil mee naar huis zou mogen nemen. In zijn eigen Vollezele werd hij zesde, zes dagen later zelfs derde in Meulebeke. Daags nadien won hij zijn eerste koers. Leuk gegeven: het was ook zijn eerste winst als kampioen van België.

Vorig seizoen werd Tom Timmermans op 22 augustus kampioen van België. In de twee daaropvolgende maanden haalde hij nog negen keer de top tien, maar verder dan tweede plaatsen in Lichtervelde en Bornem kwam hij niet. Zondag werkte hij een lacune op zijn palmares weg: hij won in Haringe voor het eerst in de trui van Belgisch kampioen. “De koers viel al vroeg in een definitieve plooi. We reden in de Kemmelstreek door open vlakten waar er behoorlijk wat wind stond. Na een paar kilometer konden zeventien renners zich al afscheiden. Voor mij was dat het ideale scenario. Ik kies graag voor de aanval met een kleinere groep.”

Sprint

In die kopgroep van zeventien zaten nogal wat kleppers. Vooral ex-Belgisch kampioen Rutger Wouters leek een te duchten klant. Tom Timmermans bevestigt. “Ik wist dat Rutger Wouters snel was, maar koos ervoor om toch mijn eigen sprint te rijden. Op 250 meter van de finish zette ik zelf aan. Het verschil aan de meet was duidelijk. Die vroege overwinning is goed voor het vertrouwen. Ik wist dat ik een goede winter had gekend zonder ziekte. Die arbeid rendeert nu al.”

Tricolore trui

Hoe voelt het aan om als kampioen van België op de fiets te zitten? Tom Timmermans glundert. “Die tricolore trui heeft een enorme uitstraling. Het is fijn om die te mogen dragen. Zowel op training als in de koers word ik vaak bekeken. Ik wil die trui de komende maanden dan ook graag zo veel mogelijk laten zien aan het brede publiek. De komende weken werk ik eerst nog enkele kermiskoersen af. Op 10 april wordt het provinciaal kampioenschap een eerste echte test. Het parcours in Wemmel is mij onbekend, het zal vooraf moeten verkend worden. Een week later start de beker van België in Nieuwrode en kan de campagne ten volle van start gaan.”

