Tom Schipper wordt naast T1 ook Sportief Manager van Cappellen FC: “Enorme blijk van vertrouwen en waardering”

Na het plotse vertrek van Sportief Manager Koen Schockaert naar Lierse Kempenzonen begin december moest Cappellen noodgedwongen op zoek naar een opvolger. De club zocht daarbij naar een oplossing in eigen rangen en die vond ze ook. Tom Schipper, momenteel ook al aan de slag als T1 bij geelrood, neemt de taken van Schockaert per direct over.

Voor de goede orde: Schipper blijft wel degelijk hoofdcoach bij de tweede nationaler. In zijn rol als Sportief Manager zal hij intensief samenwerken met teammanager Erik Heirman en dat duo vormt samen met Sven Smets de nieuwe sportieve cel. Maar omdat Schipper nu een uitgebreider takenpakket op zich neemt, werd er ook gezocht naar extra sportieve ondersteuning voor de A-kern. Zo treedt huidig T2 Kris Lenaerts nadrukkelijker op de voorgrond en wordt hij bijgestaan door Jordi Jansen, een nieuwkomer in de technische staf en tot dusver coach van de U17 van Cappellen.

Geen complete verrassing

De promotie van Schipper naar de functie van Sportief Manager kan als een verrassing worden gezien, per slot van rekening is de 49-jarige coach nog maar sinds november vorig jaar aan de slag in Cappellen, maar in praktijk was het dat niet. “Mijn naam lag vrij snel op tafel”, zegt Schipper. “De clubleiding gaf aan om niet meteen extern te zoeken. De voorbije jaren is er goed werk geleverd en daar wilde men niet te veel in wijzigen. Zeker in het laatste anderhalf jaar ging alles in stijgende lijn en in die context was het vertrek van Koen een zware klap. We zochten naar een oplossing en daarbij zaten we meermaals rond de tafel om te kijken hoe mijn rol er precies zou uit zien. Al bij al werd die vrij snel duidelijk.”

“Maar omdat ik als Sportief Manager doorheen de week mijn taken als T1 op het veld minder zou kunnen gaan vervullen, moesten we op zoek naar een extra lid binnen de technische staf. Voorwaarde was wel dat die persoon een meerwaarde zou zijn en niet zomaar iemand die hetzelfde zou doen als de anderen. Zo kwamen we bij Jordi Jansen terecht in steun van Kris Lenaerts die meer veldwerk voor zijn rekening zal nemen.”

DNA

“Mijn gevoel toen men mij vroeg voor deze nieuwe rol? Het is een enorme blijk van vertrouwen en waardering. Als trainer ben je een passant met een beperkte houdbaarheidsdatum, maar als Sportief Manager is het je verantwoordelijkheid om het DNA van een club uit te dragen. Het betekent dat ik hier op korte termijn iets heb neergezet en dat onze relatie uitgroeide tot meer dan die tussen een coach en zijn bestuur. Sinds dag een bouwde ik een fantastische band op met de twee Carlo's (voorzitter Van Acker en ondervoorzitter Lambrechts red.) en deze promotie maakt duidelijk dat ze zagen dat ik verder denk dan het eerste elftal. Van de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal, meer bepaald die om de jongens van de U17 klaar te stomen voor de volgende stap, wil ik werk maken.”

Geen afscheid

“Of dit mijn afscheid is als trainer? Neen, want tegen Jong Beerschot zit ik gewoon op de bank. (lacht) Dit is voor iedereen een sprong, maar alles werd goed doorgesproken. We kozen er bewust voor om het verhaal dat we tot dusver schreven niet abrupt te stoppen. En neen, deze constructie betekent niet automatisch dat we het komende zomer over een andere boeg gooien. We plakken er geen termijn op. Deze nieuwe werking zal zich moeten zetten, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we als een goed team zullen functioneren.”

“En daar reken ik ook de spelersgroep bij. Voor hen verandert het in die zin dat wanneer ze een probleem met mij gehad zouden hebben, ze dan bij Koen konden aankloppen om hun hart te luchten. Maar ook op dat vlak verwacht ik weinig problemen.”

Stabiliteit

“Mijn eerste opdracht als Sportief Manager? Rond de tafel gaan zitten met de jongens om af te toetsen wat hun persoonlijke ambities zijn en waar die passen binnen Cappellen. De bedoeling is in elk geval om deze groep zo goed mogelijk samen te houden en zo min mogelijk transfers te moeten doen.”