Tom Schipper en Cappellen ontvangen Belisia voor nieuwe topper na midweekverlies bij Racing Mechelen (1-0): “Dit zijn leermomenten”

voetbal tweede nationale BCappellen is er woensdagavond op het veld van Racing Mechelen niet in geslaagd om de koppositie te heroveren. De bezoekers begonnen wel fel en sneden Racing de adem af in het openingskwartier, maar daarna gaven ze de controle uit handen. Dat resulteerde bij het begin van de tweede helft in een achterstand en pas op het einde van de wedstrijd volgde er opnieuw een slotoffensiefje. Symons besloot de beste bezoekende kans op Goossens, maar vooral de daaraan voorafgaande fase ging over de tongen. Diezelfde Symons werd duidelijk gehaakt in de zestien waarna iedereen in het Oscar Vankesbeeckstadion zijn adem inhield in afwachting van het fluitsignaal. Maar dat bleef uit.

“En zo waren er nog veel meer fases”, zegt Cappellencoach Tom Schipper die na afloop nog verhaal ging halen bij de arbitrage. “Als je een speler met beide handen in de rug duwt, is dat volgens mij een overtreding en natrappen, in dit geval na zeven minuten al, moet bestraft worden met een rode kaart. Dan speel je tachtig minuten met een man meer en krijg je logischerwijze een andere wedstrijd. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die strafschopovertreding. Iedereen zag het, behalve de mensen die het moesten zien. Onwaarschijnlijk.”

Geen controle meer

“Het zijn momenten die de wedstrijd en het resultaat hadden kunnen bepalen, maar dat neemt niet weg dat de beste ploeg won. Onze start was goed, met goed voetbal ook, maar halfweg de eerste helft knokte Racing zich weer in de wedstrijd. Of lieten wij hen in de wedstrijd komen, zo kan je het ook bekijken. We bleven niet rustig genoeg om de controle te houden.”

“Dat we na rust te weinig profiteerden van het feit dat zij een bekerwedstrijd in de benen hadden? Dat was alleszins niet de bedoeling, maar de ruimtes waren te groot. Als je alles zo laat gebeuren, speel je in het voordeel van een ploeg als Racing. Want toegegeven, zij hadden de kansen om de partij al vroeger op slot te gooien met een tweede goal. Bij de mogelijkheden die wij kregen, zat het geluk niet altijd mee dat we de voorbije weken wel hadden. Die kans van Symons op het einde zou vorige week altijd zijn binnen gegaan, nu redde de keeper knap. Van die details hangt het ook soms af.”

Belisia

Op naar zondag en de topper tegen Belisia. “Ik ben de laatste om te zeggen dat we daar spelen om weer aan de leiding te komen”, zegt Schipper. “Of het is in elk geval geen must. We hebben de kwaliteiten om bovenaan mee te doen, maar in Mechelen werden we ook geconfronteerd met leermomenten. Dit soort matchen kom je tegen. Dan moet je vooral realistisch zijn en keihard blijven werken.”

