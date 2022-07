Tom Schipper en Cappellen beginnen aan voorbereiding met dubbele trainingssessie: “Twijfel zaaien met ons jonge geweld”

“Het deed deugd om mijn spelers na twee maand weer bij elkaar te hebben”, aldus Schipper. “Alleen Van Kerckhoven, Nöstlinger, Geudens en doelman Gasten ontbraken, maar zij sluiten maandag aan. Het vorige seizoen was turbulent, zwaar en lang met die eindronde, maar ik had de indruk dat alle hoofdjes leeg zijn. Ik zag een jonge, gretige en ambitieuze groep. De batterijen zijn duidelijk opgeladen. Maar qua intensiteit hebben we in die eerste 3,5 uur geen gekke dingen gedaan. Het werd een combinatie van het gebruikelijke loop- en balwerk aan een gezapig tempo. Er is nog voldoende tijd om er de pees op te leggen.”

Tentjes

“Met welke ambities we naar de competitie toewerken? Beter doen dan vorig jaar met die vijfde plaats en een nagenoeg ongeslagen status nadat ik overnam, wordt moeilijk. (lacht) Ach, wij zijn geen Lyra-Lierse, Racing Mechelen of Belisa. Wij hebben niet de budgetten om verre stages te maken en te overnachten op hotel. Wij blijven hier en kamperen in tentjes met wat waarschijnlijk de jongste kern van de reeks is. Maar dat betekent niet dat wij in praktijk het zwakke broertje zullen zijn.”

“Ik wil er naar toewerken dat andere ploegen vol twijfels afzakken naar een duel met al dat jonge geweld van Cappellen. Om dat te realiseren moeten we dan wel de onneembare burcht van vorig jaar heropbouwen, want met Geuens en Volant verloren we twee steunpilaren achteraan. Als we dat oplossen en we kunnen iets meer pushen op aanvallend vlak, dan gaan we een mooi seizoen tegemoet. Ons voordeel is dat we niet moeten.”

Bakker en beenhouwer

“Of we dan een ander licentieverhaal krijgen dan vorig seizoen? (Cappellen maakte ondanks de eindrondedeelname geen kans op promotie omdat het geen licentie aan vroeg red.) (lacht) Eerst en vooral regel ik de financiën niet van de club en verder zal veel afhangen van de voorwaarden. Deze club kan zeker aan een aantal zaken voldoen, maar als men vindt dat je alleen mag promoveren als je spelers (semi-)profcontracten geeft en niet met de bakker of de beenhouwer bij wijze van spreken. Dan stel ik mij daar vragen bij. Maar goed, zo ver zijn we nog niet. We gaan in eerste instantie voor een rustig seizoen met uitschieters.”

Terugkeer Maes

Een opvallend ‘nieuw’ gezicht, maar dan in de technische staf, was keeperstrainer Kristof Maes. De 34-jarige Maes stond tussen 2015 en 2017 53 keer tussen de palen bij Cappellen waarna hij door Tom Schipper naar Lyra-Lierse werd gehaald. Daar hing de goalie afgelopen zomer zijn keepershandschoenen aan de haak en volgt nu bij Cappellen Kim Vrints op die recent voor het Racing Mechelen van Greg Vanderidt koos.

“Was ik blij met het vertrek van Kim en de timing, neen, maar ik zit al lang genoeg in het voetbal om te beseffen dat dit erbij hoort”, zegt Schipper. “Kim maakte de keuze die voor hem het meest aanleunt bij zijn ambities. Ik koester geen rancune. Na zijn vertrek hadden we enkele kandidaat-opvolgers, maar de keuze voor Kristof was unaniem. Hij kent de club, de mensen hier kennen hem en ik weet ook waar hij voor staat. Als doelman dacht hij al mee op tactisch en technisch vlak en dat ging verder dan zijn eigen zestien. Met hem geven we nu een jonge trainer de kans waarvan ik weet dat hij ook qua karakter perfect bij deze jonge groep zal passen.”

Volledig scherm Tom Schipper spreekt zijn spelersgroep een eerste keer toe. © Cappellen FC / RV