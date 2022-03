Tom Robyns en Red Wolves winnen met 31-26 van Slovakije: “We schrijven geschiedenis door ons te plaatsen voor het eerst voor een WK handbal”

Na de onderbreking bleven de Belgen knap spelen en konden de kloof vergroten. Die ruime voorsprong bleef zowat de hele tweede helft behouden. Dankzij een puike Belgische organisatie en een collectief sterk geheel. De Slovaken hingen in de touwen. De ontlading was gigantisch. Klasbak Tom Robyns werd topschutter met zes doelpunten en was dolgelukkig met de deelname aan het WK volgend jaar in Polen en Zweden.

“Dit is de kers op de taart uit mijn handbalcarrière”, straalde Hasselaar Robyns, na het laatste fluitsignaal. “Na een parcours van bijna elf jaar schrijven we geschiedenis. Voor het eerst naar een WK. Absoluut het hoogtepunt uit mijn loopbaan. Ik heb al heel wat watertjes doorzwommen en het profbestaan in Frankrijk is top op alle vlakken, maar wat we nu verwezenlijkt hebben is onbeschrijfelijk. Iedereen was top. Het werd een campagne waar veel jongens hun steentje hebben bijgedragen in dit succes. We zetten het handbal op de kaart. De laatste jaren zit onze schitterende sport in een stijgende lijn. Er is ook meer belangstelling van de pers en dat hebben we ook nodig om verder te kunnen groeien.”