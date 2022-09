Tom Proost gaat in derby tegen Lille op zoek naar derde zege op rij met Turnhout: “We zijn een uniek verhaal aan het schrijven”

Al is Proost wel op zijn hoede voor Lille. “Als je hun namen alleen al bekijkt, weet je dat het een topploeg is”, aldus de 33-jarige middenvelder. “Bovendien beschikken ze over tonnen ervaring. We zullen dus top moeten zijn als we iets willen rapen en dat is absoluut de bedoeling, want dit weekend is ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een derby is, maar ook omdat een negen op twaalf ons toch al wel wat ademruimte zou geven. Een eventuele zege maakt dus het verschil tussen een degelijke start met een zes op twaalf of een heel goede competitiestart.”

Veteranen scherp houden

Met twee zeges op rij hebben ze bij Turnhout alvast geen reden tot klagen over de afgelopen weken. “We komen nochtans van heel ver, maar door keihard te werken hebben we serieus wat stappen voorwaarts gezet. Daarnaast hebben we het voordeel van ons jeugdig enthousiasme. De groep beschikt bijvoorbeeld niet alleen over ontzettend veel talent. De jonge gasten zijn ook bijzonder hongerig. Bovendien houden ze op die manier de meer ervaren jongens, of de veteranen zoals onze coach Thomas (Wils, red.) en mij noemt, scherp.”

Toch blijft Proost voorzichtig. “Het zal nog een lang en zwaar seizoen worden. Bovendien is het nu al duidelijk dat het een reeks is waarin iedereen van iedereen kan winnen. Kijk bijvoorbeeld maar naar onze zege afgelopen weekend tegen Londerzeel, dat toch één van de titelkandidaten is. En oké zij kenden misschien niet hun beste dag, maar dat is ook voor een stuk onze verdienste. Als we ons niveau halen, kunnen we veel ploegen pijn doen.”

14 van 16 jongens uit eigen jeugd

Proost is sinds dit seizoen de nieuwe aanvoerder van Turnhout. “Dat is een mooie beloning. Ik ben tenslotte als sinds mijn vijfde betrokken bij de club. Al is die aanvoerdersband ook niet meer dan een leuke erkenning. Ik vind het veel belangrijker dat er van de 16 jongens in onze kern maar liefst 14 uit de eigen jeugd komen. Op dat vlak zijn we best wel een uniek verhaal aan het schrijven. Bovendien klikt het ook nog eens heel goed, want we beschikken echt over een bijzonder fijne groep die elkaar door en door kent.”

