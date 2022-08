Tom Portsmouth spurt in derde Memorial Bjorg Lambrecht sneller dan Michiel Coppens en Adam Kelly

wielrennen beloftenNa tal van ereplaatsen heeft Tom Portsmouth een overwinning beet. In een sprint met negen zette hij in Knesselare de derde Memorial Bjorg Lambrecht op zijn naam. Voor Michiel Coppens, de Ier Adam Kelly, Robbe Claeys en Alex Vandenbulcke.

Claeys, trainingsmakker van de betreurde Bjorg Lambrecht, en Senne Willems waren in deze interclub de eerste aanvallers. Jelle Van Genechten dichtte het gaatje, maar nog voor halfweg kwam het tot een hergroepering. Kort nadien werd een kopgroep van negen gevormd. Met onder meer de Oost-Vlamingen Ben Squire en Thomas De Pestel, vorige week hoofdrolspelers in de Ronde van Oost-Vlaanderen. Lotto-Soudal U23 miste de slag.

In de finale dunde de leidersgroep uit tot zes man. Robbe Claeys maakte vanuit het peloton de sprong naar de kop van de wedstrijd. Een voorbeeld dat even later door Tom Portsmouth en Michiel Coppens werd gevolgd. “Ik zag Mini Discar, de ploeg van Portsmouth, in de laatste ronde naar voor gaan”, vertelde Coppens. “Portsmouth reed in tweede positie. We kennen elkaar al vrij goed. Ik ging in de tegenaanval, hij wipte onmiddellijk mee en knapte het meeste werk op. Zo sloten we bij de zeven koplopers aan.”

Mentale dip overwonnen

Wat betekende dat naast Coppens en Portsmouth ook Claeys, Squire, De Pestel, Alex Vandenbulcke, Kelly, Kenneth Verstegen en Arno Brouwers in aanmerking kwamen voor de overwinning. “Op het moment dat we voorin aanpikten begonnen ze onmiddellijk te demarreren”, ging Coppens verder. “Gelukkig voor mij en wellicht ook voor Tom Portsmouth viel het weer stil. Zodat we met de kopgroep naar de streep gingen. De aankomstzone loopt lichtjes op. Dat is in mijn voordeel. Alleen lag de streep twintig meter te ver. Niettemin is Tom Portsmouth de verdiende winnaar. Ben content dat ik opnieuw op het podium sta.”

Iets meer dan een week geleden won de pion van RB Zelfbouw de eerste etappe van de Ronde van Oost-Vlaanderen. “Jammer genoeg werd ik ziek en heb ik de vijfdaagse moeten verlaten waardoor mijn goed klassement verloren ging”, zuchtte Coppens. “Mentaal zat dit niet lekker. Dankzij deze tweede plaats zette ik me over dat dipje. Volgende zondag rijd ik in St-Lievens-Houtem het Belgisch kampioenschap. Tot de favorieten hoor ik zeker niet, ik blijf met beide voeten op de grond.”

