Tom Poppe (Sparta Laarne): “De opdracht is zes keer winnen”

voetbal beker van belgië Vinicius Lopes (RWDM) wil zich tonen in bekerduel met KSV Oudenaarde: “Klaar voor negentig minuten”

De bekerwedstrijd tegen KSV Oudenaarde, actief in tweede nationale Vlaanderen, is voor RWDM geen ‘tussendoortje’. “We willen elke wedstrijd winnen. We gaan dus ook tegen Oudenaarde met onze sterkst mogelijke ploeg aantreden. De competitie heeft voorrang, maar we willen in de beker zover mogelijk doorstoten”, verklaart trainer Vincent Euvrard, na twee weken schorsing terug van kort weggeweest.

8:48