Tom Pietermaat zet Patro Eisden op weg naar derde overwinning op rij: “Dikke pluim voor hardwerkende flankspelers”

Patro toonde zich de eerste helft het gevaarlijkst. Ferber was tweemaal dichtbij de openingstreffer. Eerst mikte hij een voorzet van Bamona rakelings naast, daarna noopte hij doelman Dhoest met een gestrekt schot tot een prachtsafe. Aan de overzijde mikte Ceulemans van dichtbij op Belin. Rond het halfuur was Patro aan feesten toe toen Tom Pietermaat een afgeweerde bal vanop 25 meter in één tijd in doel pegelde. Vlak na de pauze sloeg de thuisploeg opnieuw toe. Bounou stuurde een voorzet richting eerste paal en Ferber tikte mooi binnen. Knokke dat tot dan toe goed meevoetbalde, incasseerde een mentale opdoffer. Het laatste kwartier dwongen de bezoekers wel meer balbezit af. Doelkansen leverde dit echter niet op.

Tom Pietermaat effent het zegepad

Uitblinker van dienst was Tom Pietermaat. Met een magistraal schot mikte hij Eisden op voorsprong. “Wie in zulke wedstrijden het eerste scoort, heeft een voetje voor”, analyseerde Pietermaat achteraf. “Vergis je niet in Knokke. Het is een ploeg met veel voetballend vermogen, dat vrank en vrij hun kans gaat. Ikzelf scoor niet veel, maar die openingsgoalkwam wel op het juiste moment. Al moet ik eerlijk zeggen dat de bal via een bezoekend lichaam lichtjes van richting veranderde. Die tweede treffer vlak na de rust sneed hen de adem af. Bij ons groeide het vertrouwen, terwijl zij een tijdje van slag raakten.”

Naast Pietermaat eisten ook de flankaanvallers de hoofdrol op. “Een dikke pluim voor Bounou en Bamona” gaat de Eisdense middenvelder verder. “Met hun snelheid en hun dribbels waren zijn constant een gesel voor de Knokke verdediging. Daarenboven vervulden ze hun defensieve opdrachten tot in de puntjes en dat tegen hun natuur in. Die werkkracht toont ook de teamgeest die er momenteel in onze groep leeft. Na de nederlaag op de openingsspeeldag tegen La Louvière zijn we met zijn allen rond de tafel gaan zitten en hebben we de puntjes meteen terug op de i gezet. De plaatsing voor de beker en drie opeenvolgende overwinningen zijn het gevolg”, weet Pietermaat.

Volwassen zege

Ook Stijn Stijnen genoot na afloop. “We speelden een haast perfecte wedstrijd”, klonk Stijnen tevreden. “Op basis van onze kansen is deze overwinning oververdiend. We variëren meer en dat levert ook meer verschillende doelschutters op. Naar het einde toe eiste Knokke misschien iets meer balbezit op, maar verder dan een aantal vrijschoppen raakten ze niet. Onze verdediging was een prima blok dat geen kansen weggaf. Ook nog een dikke proficiat voor onze eigenaars, de Common Group, die nu ook het Nederlandse Vitesse overnamen. Dat geeft vertrouwen, rust en een goed gevoel”, aldus Stijnen.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Pietermaat, Bounou (64' Valcke), Bamona , Ferber (74' Verburgh), Sam (89' Cuypers).

Knokke: Dhoest, Schoonbaert, Ghesquiere, Ceulemans (54' Van Walle), Pierre, Mariën (54' Samyn), Jalloh (54' Abbou), Buysse, Vervaque, Aelterman (74' Van Den Bossche), Bailly.

Doelpunten: 32' Pietermaat (1-0), 48' Ferber (2-0).

Geel: Buysse, Ferber, Corstjens, Abbou, Ghesquiere, Gueroui, Kis.