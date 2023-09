Tom Pietermaat (Patro Eisden) na de bekerwinst in Hoogstraten: “Hopen op een mooie affiche in de volgende ronde en dat mag Beerschot zijn”

Voetbal eerste nationale Heistenaar Mike Smet liet profcarriè­re heel bewust schieten: “Ik wou mijn job als ploegbaas in de Antwerpse haven nooit opgeven”

Met vier op zes kan SK Heist terugblikken op een degelijke start in eerste nationale. Nieuwkomer Mike Smet (32) stond in de twee gespeelde matchen telkens als kapitein op het veld. De rechtsachter was vorig seizoen nog met Dender aan de slag in de Challenger Pro League. Smet koos echter heel bewust voor Heist.