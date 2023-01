Tom Pietermaat is klaar voor de topper tegen La Louvière: “Dank aan de medische staf van Patro, die ik zeven wekenlang elke dag ter beschikking had”

Pluim voor medische staf

Blessures horen bij het voetbal, Tom? “Voetbal is nu eenmaal een contactsport en dan weet je dat je op een geven moment daarmee te maken krijgt”, reageert Tom Pietermaat nuchter. “Gelukkig kon ik bij Patro terugvallen op een perfecte medische staf, waar ik zeven weken lang elke dag terecht kon met sessies in de voor -en namiddag. Zelfs op Kerstdag reisde ik naar Maasmechelen voor een behandeling. Meer dan vijf uren hebben ze me behandeld om me speelklaar te krijgen voor de wedstrijd tegen Charleroi. Je moet het maar doen. Voor die mensen is het ook een feestdag, hé. Ik wil de clubkinesisten Bart Reisz en Brecht Vissers en dokter Karolien Lenssen dan ook een dikke pluim geven voor hun gedrevenheid voor de club.”

Vorig weekend deed je in Charleroi je wederoptreden. Nog hinder ondervonden? “Allereerst was ik blij dat ik van ons medisch team groen licht kreeg om te starten. Al hun werk heeft gerendeerd. Het was een fysieke wedstrijd met veel duels en inzet. Ik had totaal geen last, enkel het resultaat viel tegen. Nochtans waren we op zijn minst de evenknie van onze tegenstander. Meer zelfs, de best mogelijkheden waren voor Patro. We hadden duidelijk meer verdiend. Of deze nederlaag niet gaat nazinderen? Helemaal niet. We mogen fier zijn op onze eerste ronde. Weinigen hadden zulke puntenaantal verwacht. Op die drive moeten we verder. En het zal inderdaad niet altijd even gemakkelijk gaan, maar ook de andere teams zullen punten laten liggen. Niets is vanzelfsprekend in deze reeks. Elke week zijn er verrassingen.”