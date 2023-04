Tom Pietermaat en Patro Eisden straks zeker van promotie? “Tweede keer, goede keer”

VOETBAL EERSTE NATIONALEVorig weekend moest Patro Eisden het promotiefeest naar 1 B uitstellen. De Maaslanders raakten niet voorbij Visé en zagen ook de concurrenten La Louvière en Franc Borains de volle buit pakken. Zaterdagavond krijgt Patro een nieuwe kans. Het hoeft hiervoor de resultaten van de andere teams niet meer af te wachten. De opdracht is simpel. Bij een driepunter in Heist heeft de leider in de eerste nationale sowieso de promotie naar de Challenger Pro League mathematisch op zak. “We reizen vol vertrouwen richting Heist. Tweede keer, goede keer”, kijkt Tom Pietermaat hoopvol vooruit.