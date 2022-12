Tom Persan (SVK Maldegem) na loepzuivere hattrick tegen FCE Meetjesland: “Ik voel me nog steeds goed bij Maldegem”

“Voor de wedstrijd was het een heel gedoe. Wel spelen, niet spelen. De ref blies ook warm en koud. Bij ons wou iedereen spelen, bij Meetjesland waren er een aantal jongens die het niet zagen zitten. Finaal besloot de ref om toch te spelen en dat voelde je ook wel dat het qua ‘goesting’ bij ons een stuk beter zat dan bij Meetjesland. Het eerste doelpunt was er eentje in geschenkverpakking. Doelman Boelens liet de bal uit zijn handen glippen en ik had maar binnen te duwen. 45 seconden ver waren we toen. Dat gaf het vertrouwen natuurlijk een ‘boost’. We hebben een behoorlijk technische ploeg en je voelde wel dat we duidelijk de betere ploeg waren. Bij Meetjesland maakten een aantal jongens een verkeerde keuze qua schoeisel en dat was er aan te zien. Zij gleden veel meer uit dan wij.”

Hattrick

Nog voor halverwege de eerste helft had Persan er drie in het mandje gelegd. Na het openingsdoelpunt zette hij zijn kopbalsterkte nog twee keer in de verf. “Die kopbalsterkte heb ik wel en als er dan goede ballen van de flank komen kan ik daarmee wel voor dreiging zorgen. Zowel Arne De Smet als Guilluame Meulebroeck zetten me op het goede spoor. Het zal niemand verbazen dat die spelers zich wel goed voelden op het gladde veld. Arne zorgde een meerwaarde door zijn balvastheid en Guillaume had ook niet zo veel last van de gladheid. En vooral aan de 3-0 beleefde ik veel plezier. Goede voorzet en ik voelde meteen dat het ‘bingo’ was. Doelman aan de grond genageld, via de paal binnen. Perfect afgewerkt. Jammer genoeg kon ik na de rust die lijn qua efficiëntie niet doortrekken. De kansen kwamen er wel, maar nu ging de bal er niet in. Ik had er net zo goed vijf kunnen maken. Maar als je voor de rust al drie keer scoort, baal je al iets minder.”

SVK Maldegem

Deze week bereikte Persan een nieuw akkoord met Maldegem. Aan interesse was er voor de spits nochtans geen gebrek. “Ik kreeg opnieuw heel wat aanbiedingen. Uit eerste en tweede provinciale. Maar ik ben al bij al behoorlijk honkvast en ik voel me nog steeds goed bij Maldegem. De resultaten vallen tegen voorlopig, maar het seizoen is nog lang en je weet maar nooit dat we ons seizoen toch nog wat glans geven. Want ik vond Maldegem nooit een degradatiekandidaat. Het wordt nu zaak om na Nieuwjaar de drie punten te pakken in Ursel en dan zijn we echt bezig aan een sterke reeks. En wees maar zeker dat Maldegem na dat teleurstellend seizoen zich naar volgend seizoen toe behoorlijk zal versterken.”

