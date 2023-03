Tom Persan na zijn zes doelpunten tegen VSV Gent: “Nooit met de topschutterstitel bezig geweest”

voetbal tweede nationale b Ly­ra-Lier­se gaat met 5-2 onderuit in de topper bij Hades Kiewit: “Eigenlijk moesten we deze match altijd winnen”

Vreemde wedstrijd, die topper van zaterdagavond tussen Hades Kiewit en Lyra-Lierse. Was de wedstrijd twaalf minuten later begonnen, had Lyra-Lierse de drie punten altijd op zak moeten hebben. Nu stond het na 12 minuten... 3-0, maar was de wedstrijd niet gespeeld. Lyra-Lierse knokte terug tot 3-2 en had zelfs de kansen op meer, maar uiteindelijk zouden enkele defensieve fouten nog twee lokale doelpunten inluiden.