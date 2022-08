Tom Persan (KSK Maldegem): “We zijn dit jaar eerder de underdog”

Enkele dagen voor de competitiestart hadden we een babbel met Tom Persan. Hij pikte later aan tijdens de voorbereiding. “Ik heb een groot deel van de voorbereiding gemist door een blessure aan de adductoren. Vorig jaar sukkelde ik daar in de terugronde ook mee, maar kon ik wel voortspelen. Rust moest ervoor zorgen dat de pijn daar verdween. Dat was niet zo. Met kine en extra oefeningen ging het toch de juiste richting uit. En de voorbije twee weken kon ik voluit trainen en maakte ik in drie oefenwedstrijden de negentig minuten vol. Ik ben dus klaar voor de competitiestart tegen FC Assenede.”

Goed gevoel

Persan verlengde behoorlijk vroeg zijn overeenkomst met de club en heel vanzelfsprekend was dit niet. Hij legt uit waarom hij voor Maldegem koos. “Ik moet me goed voelen bij een club om maximaal te presteren. Bij Aalter bleef ik ook heel lang. Er waren voorstellen, lucratief soms, maar ik heb steeds mijn hart gevolgd en ik denk dat dit de juiste keuze was. Ik voel me gewoon goed in Maldegem.”

FC Destelbergen

SVK Maldegem wil zaterdag tegen Destelbergen maar al te graag winnen, want het wil dit jaar opnieuw een gooi doen naar de titel. Persan houdt de druk wat weg. “Ik denk dat FC Destelbergen de te kloppen ploeg wordt. Vorig seizoen waren ze er al dichtbij en ze stappen versterkt uit het tussenseizoen. Onderschat LS Merendree ook niet en Zeveren Sportief wordt ook zeker een ploeg om in de gaten te houden. Sint-Laureins en FC Lembeke hebben net als vorig jaar ambitie en zij mikken hoog. Wij zijn dit jaar eerder de underdog.”

Arne De Smet

Maldegem straalt ambitie uit en zowel Gerard als Kiran Van Landschoot, het voorzittersduo, mikken hoog. Toch bleef Maldegem eerder rustig op de transfermarkt. “Ik denk dat het een bewuste keuze was om geen blik nieuwe spelers te openen, maar om de ploeg zo goed als mogelijk te versterken. Met Arne De Smet haalde de club iemand in huis die er op gebrand is om een goed seizoen te maken. Nooit zag ik Arne scherper en hij blijft natuurlijk een aanjager.”

“Weet je, vorig jaar had ik eigenlijk nooit het gevoel dat we de titel gingen pakken. Misschien net omdat we dat tikkeltje grinta misten. Arne kan misschien wel de ‘missing link’ worden en hij is en blijft een creatieve foerier. En met Guillaume Meulebroeck van VK Adegem hebben we een vervanger voor Abdoulaye Declerck op de positie van rechtsachter. We zijn dus wel gewapend om een goed seizoen te maken.”

