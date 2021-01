Tom Moons (De Kempen): “Iedereen zal straks zijn steentje moeten bijdragen”

“Gezien de situatie is de beslissing om het amateurvoetbal stop te zetten een logische verdict”, meent trainer Tom Moons. “Vooral op het medische vlak is dit een positieve zaak. We zullen nu moeten bekijken hoe we die lange onderbreking kunnen overbruggen. Dit wordt straks geen doorsnee voorbereiding.”

Trainingen

Bij De Kempen zijn de spelers de voorbije weken en maanden bezig geweest met het onderhouden van de conditie. “Stilaan wordt dat een verhaal dat niet vol te houden is”, zegt trainer Tom Moons. “Uiteindelijk zat iedereen een beetje uit te kijken naar een moment dat er opnieuw in groep zou getraind kunnen worden. De voorbije weken was het duidelijk geworden dat dat binnen een relatief kort termijn niet mogelijk zou zijn. Dan is het goed om de stekker eruit te trekken.”

Perspectief

Of en wanneer het licht eventueel op groen zal gezet worden, is onduidelijk. Al hoopt men bij de Tielense formatie in de loop van het voorjaar de draad opnieuw op te kunnen nemen. “Dat de kinderen aan de slag kunnen blijven is een goede zaak. Maar we moeten verder kijken. Pas in juli aan de voorbereiding beginnen, is niet echt een goede optie. Ik opteer eerder voor een voorbereiding op maat. Vooral om blessures te vermijden. Dit wordt een voor iedereen nieuwe situatie. Het zou goed zijn mochten we in de loop van de maand april opnieuw bijeen kunnen komen. Om met wat trainingen en enkele vriendschappelijke wedstrijden weer in het ritme te geraken.”

Toekomst

Het staat intussen vast dat Tom Moons ook volgend seizoen de sportieve leiding van FC De Kempen in handen zal hebben. “Ik heb mijn woord gegeven. Intussen zijn we bezig met de opbouw van de spelersgroep. Ik vermoed dat het grootste deel van de groep zal blijven. Al zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen en het met minder moeten doen. Met verdediger Ben Bakkovens keert een vertrouwde verdediger terug naar de club. Hij is meteen de eerste nieuwkomer.”

Lees ook: meer voetbal uit derde nationale B