Tom Moons (De Kempen): “Content dat we opnieuw aan de slag kunnen gaan”

“Ik denk dat iedereen tevreden is dat er opnieuw uitzicht is om te kunnen voetballen”, reageert de oefenmeester. “De voorbije weken was het afwachten of er nog een alternatief zou komen. Dat is er nu. Daardoor kunnen we meteen plannen maken voor de voorbereiding. Aan de reacties die ik van collega’s heb gekregen, denk ik dat we snel aan een volledig programma zullen zitten. Alle ploegen willen in die vier weken van de voorbereiding wedstrijden spelen.”

Winter

De trainer van de fusieclub vraagt zich intussen wel af hoe de voorbereiding zal verlopen.

“Die is niet te vergelijken met de start van de voorbereiding tijdens de zomermaanden. In principe duurt die al twee weken langer. De spelers hebben de voorbije maanden een individueel schema gekregen. Maar uiteindelijk is het heel menselijk dat ook zij snakken naar groepstrainingen. Bij de start van de voorbereiding in de zomer weet je dat de omstandigheden ideaal zullen zijn. Nu wordt het afwachten hoe de staat van de terreinen zal zijn. De kans om kwetsuren op te lopen is in deze periode van het jaar ook groter. Het zijn factoren waar we rekening mee moeten houden.”

Korte competitie

De Kempen had het in het begin van het seizoen moeite om uit de startblokken te schieten. Wat onder meer te maken had met verschillende kwetsuren.

“Het gegeven dat de eindrangschikking na een half seizoen wordt opgemaakt, maakt het er voor ons niet gemakkelijker op”, voorspelt Tom Moons. “Vooral omdat we in een bijzonder zware reeks zitten, waarin veel ploegen aan mekaar gewaagd zijn. Het zal voor alle ploegen belangrijk zijn om gespaard te blijven van tegenslagen. Kwetsuren en schorsingen zijn immers een onderdeel waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.”