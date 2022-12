Tom Lowet ziet GSG Aarschot B puik presteren in tweede landelijke: “Als nieuwkomer blijven we iedereen verbazen”

Basketbal tweede landelijkeGSG Aarschot B promoveerde in het voorjaar van eerste provinciale naar tweede landelijke. Voor veel ploegen is dat een grote overstap, maar de Aarschottenaren lijken er weinig problemen mee te hebben. Dit weekend werd de derby tegen Zuiderkempen met 70-78 tot een goed einde gebracht, waardoor de Hagelanders op een keurige vierde plaats staan.

Tom Lowet is een van de ervaren krachten bij de tweede Aarschotse ploeg. “Het kan altijd beter. Vorige week stonden we tegen Lommel negenendertig minuten op voorsprong. Op een bepaald moment bedroeg de kloof zelfs zeventien punten. Toch gaven we een zekere zege nog uit handen. Dat neemt niet weg dat we inderdaad tevreden mogen zijn. Als nieuwkomer blijven we iedereen verbazen. Tegen Zuiderkempen hebben we dit weekend constant aan een hoger tempo gespeeld. De thuisploeg bleef wel aanklampen, maar je merkte dat ze in moeilijkheden kwamen telkens als het wat sneller ging. In de slotfase moesten ze definitief de duimen leggen.”

Talent en ervaring

Waar ligt de kracht van deze Aarschotse ploeg? Tom Lowet hoeft niet lang na te denken. “Roel Schoovaerts, Gijs Verheyden en ik zijn de routiniers. Wij draaien al jaren mee in landelijke. Daarnaast heb je jong talent dat aanklopt. De B-ploeg moet voor velen de ideale tussenstap zijn naar de eerste ploeg. Tim Bollen is zo iemand. Tegen Zuiderkempen scoorde hij als jonge gast zesentwintig punten. Hij is een mooi voorbeeld van onze prima jeugdwerking. Ook Gianno Leonaer en Guus Saevels spelen mee met de eerste ploeg. Coach Arno Wuyts heeft een duidelijk zicht op de selectie, vermits hij zich ook ontfermt over de landelijke kadetten. De B- en de A-ploeg hebben trouwens samen hun voorbereiding op het seizoen afgewerkt. Dat moet toelaten dat spelers vlot de overstap van de ene naar de andere ploeg kunnen maken.”

Scherpenheuvel

Volgend weekend staat de clash met Clem Scherpenheuvel op het programma. Tom Lowet kijkt er al naar uit. “Voor één keer starten we als underdog. Scherpenheuvel is de ongeslagen leider in de reeks. Zij hebben dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloren. In de heenmatch moesten we het onderspit delven. We kunnen ons enkel kranig verdedigen. De derby tegen Zuiderkempen leefde in de groep, maar een confrontatie met Clem leeft nog veel meer binnen de club.”