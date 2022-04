Tom Lodens moet met VV Volkegem nog één punt pakken: “Dit seizoen een patron gemist”

“Jammer dat het op die manier gelopen is”, zucht Lodens. “We zetten de voorbije zeven speeldagen nochtans een mooie reeks neer. Want we verloren slechts één keer, maar we wonnen ook maar één maal. Dat is ons probleem: we speelden te vaak gelijk. Denk dat we in deze competitie zes of zeven maal twee doelpunten uitliepen. Telkens gaven we dat uit handen. Onder meer een paar weken geleden tegen Maarkedal. Nadat de bezoekers eerst 2-0 ophaalden klommen wij in minuut 89 opnieuw op voorsprong. Toch kwam Maarkedal nog langszij. Met die zege waren we nu helemaal gered.”