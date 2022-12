Tom Lammens met Erpe-Mere United onderuit tegen Sparta Petegem: “We hebben geen andere optie dan blijven knokken”

Tom Lammens

Tom Lammens was de eerste om zich te melden voor de opwarming. Het toont aan dat hij ondanks het gebrek aan punten nog altijd gretig is. Spijtig genoeg kon hij het tij evenmin keren. “We wisten dat we een lastig seizoen tegemoet gingen, al had ik niet verwacht dat we na vijftien wedstrijden slechts vijf punten zouden hebben. Dat is echt wel weinig. Het hadden er ook meer moeten zijn. Zeker in het begin van de competitie kregen we enkele keren geen loon naar werken. Enkel op Zulte Waregem werden we echt weggespeeld. Tegen Lokeren kenden we ook geen makkelijke dag en hadden we geen overschot, maar toen viel het resultaat nog relatief mee. Ondanks het uitblijven van resultaten blijft de sfeer in de groep nog altijd goed. Kankeren op elkaar heeft ook geen zin, er is geen weg terug. We hebben geen andere optie dan te blijven knokken.”